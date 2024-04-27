Алексей Текслер предложил объединить профсоюзным движением все предприятия

Глава региона вручил активистам государственные награды

Усиление влияния роли профсоюзов отметили участники торжественного собрания профсоюзного актива региона, которое прошло сегодня, 27 апреля, в Челябинске. Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды профсоюзным активистам, предложив увеличить охват профсоюзным движением всех предприятий региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



«На профсоюзы возложена ответственная миссия - защищать права работников организаций, укреплять социальное партнерство, быть помощниками по всем вопросам жизни коллективов. В Челябинской области профсоюзы объединяют более 500 тысяч работников различных отраслей, действует свыше 2,7 тысячи первичных профсоюзных организаций. За последние 5 лет между правительством Челябинской области и профсоюзами сложились хорошие конструктивные отношения, совместно мы решаем вопросы по росту экономики, благосостояния людей, укрепления взаимного доверия общества и государства», — отметил Алексей Текслер.





По словам губернатора, в 2023 году уровень общей безработицы в регионе снизился на 23%, рост ВРП составил около 8%, что выше среднероссийского показателя, прирост объемов промышленного производства составил порядка 11%, в обрабатывающих отраслях — 13%.

Среднемесячная начисленная зарплата в регионе за год увеличилась на 16,6%. Реальная зарплата, с учетом инфляции, выросла на 10%, реальные среднедушевые доходы — на 7%. С 1 января 2024 года повышены доходы бюджетников на 12%.





Особое внимание глава региона уделил вопросу прохождения диспансеризации сотрудниками предприятий, отметив, что здесь также ведущую роль играет информационная работа, проводимая профсоюзами.

«Сегодня задача, чтобы каждый работник и члены его семьи прошли диспансеризацию. Тема диспансеризации сегодня одна из ключевых, важно уделить ей особое внимание. Профсоюзные лидеры являются авторитетами в коллективах и своим примером могут привлекать людей. Прошу выстраивать работу с работодателями, чтобы все сотрудники могли пройти диспансеризацию», — подчеркнул Алексей Текслер.

Для решения кадровой проблемы на предприятиях область субсидирует развитие системы наставничества, в техникумах и вузах в этом году увеличено число бюджетных мест по востребованным в промышленности специальностям.





По программе «Профессионалитет» Южный Урал лидирует в стране, но многое еще предстоит сделать.



«Нужно улучшать условия труда, включать в коллективные договоры дополнительные социальные гарантии для работников и таким образом повышать привлекательность работы для людей, в том числе стимулируя наставничество. Профсоюзные организации должны быть первыми в продвижении идеи качественного обновления экономики и социальной сферы, модернизации производственных процессов», — считает глава региона.

На последнем заседании РСПП обсуждалось усиление роли профсоюзов и распространение эффективных методик работы профсоюзных организаций на широкий круг предприятий в самых разных отраслях. Глава региона отметил, что необходимо увеличить охват профсоюзным движением среди предприятий и организаций региона.





В Челябинской области в декабре 2023 года подписано региональное трехстороннее соглашение на предстоящие три года, в котором отражены все социальные гарантии для работников предприятий.

«Необходимо отметить поддержку губернатором законодательных инициатив, которые обеспечили распространение трехстороннего соглашения на всех работодателей региона. А это для профсоюзных организаций дополнительный аргумент в переговорах и взаимодействии с руководителями. Благодаря этому в области формируется новый тренд — быть социально ориентированным. Наличие коллективного договора — это современный признак солидной организации, уверенно смотрящей вперед и заботящейся о кадровом потенциале»,— отметил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

В торжественной части собрания Алексей Текслер наградил лучших профсоюзных активистов государственными наградами, вручив медали «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени, Почетные грамоты и Благодарности губернатора 17 представителям профсоюзного движения.

В числе награжденных зампредседателя областной организации профсоюза работников образования Челябинской области Людмила Шаталова.





«Наш профсоюз объединяет более 92 тысяч работников образования — от детского садика до министерства образования области. Занимаемся мы ежедневно защитой трудовых прав граждан, отстаиваем интересы сотрудников организаций, следим за соблюдением социальных гарантий и выполнением требований охраны труда. Я рада, что наш коллективный труд получил сегодня такую высокую оценку, эта награда подтверждает, что мы работаем не зря, наши усилия востребованы и необходимы», — уточнила Людмила Шаталова.





Представители профсоюзных организаций промышленных предприятий региона особый акцент в своих выступлениях сделали на проблеме дефицита кадров, подчеркнув, что производствам требуется все больше рабочих рук.

«Сегодня приходят на завод молодые люди, после техникумов, которые мало знакомы с профсоюзами и их деятельностью. Но мы знакомим их с нашей работой, привлекаем в профсоюзное движение. В этом году нашему профсоюзу исполняется 95 лет, он был образован еще в процессе строительства предприятия. Приоритетные направления работы — рост уровня зарплаты и социальной защищенности заводчан. В этом году предусмотрена индексация зарплат производственного персонала в размере 7,3%», — сообщил ИА «Первое областное» председатель профкома первичной профсоюзной организации ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Олег Косых.





Председатель первичной профсоюзной организации Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) Сергей Швалев отметил, что производственники сегодня всерьез рассматривают возможность закрепления за заводами учащихся техникумов и вузов, чтобы гарантировать приток кадров в перспективе.

«С начала 2023 года численность коллектива в НПО „Электромашина“ увеличилась почти в 2 раза — с 2,3 тысячи до 4 тысяч человек. Приходят новые работники, вступают в профсоюз активно. Доля молодых кадров увеличилась за год с 30 до 45%. Сотрудникам дефицитных профессий по программе «Жилье» от Ростеха предоставляется компенсация процентов по ипотеке в течение 5 лет. После окончания компенсационных выплат работнику необходимо проработать еще 3 года на предприятии», — уточнила зампредседателя профкома первичной организации НПО «Электромашина» Евгения Михалькова.

Среди наиболее дефицитных рабочих специальностей на заводах представители профсоюзов назвали токарей-расточников, электромонтажников и наладчиков станков с ЧПУ.