Челябинские производители лимонада и тренажеров победили в конкурсе «Знай наших»

Это производители лимонада из Аши и тренажеров из Верхнеуральска

В Москве подвели итоги конкурса «Знай наших». Это всероссийский конкурс растущих российских брендов.

Победителем в номинации «Продукты питания» стал бренд Lapochka Drinks («Лапочка Дринкс»). Это производитель функционального лимонада, обогащенного пребиотиками и не содержащего сахара.

Мы уже рассказывали, что лимонад Lapochka заметно проявился на ПМЭФ-2025. На конкурсе «Знай наших!» продукцией заинтересовался президент России Владимир Путин.

В спецноминации Минобороны «Комфортная жизнь для защитников Отечества» одним из победителей стал производитель спортивных тренажеров из Верхнеуральска. Это компания Iron King («Айрон Кинг»). Завод производит инклюзивные спортивные тренажеры для людей с ограниченными возможностями, в том числе для инвалидов-колясочников. Продукция компании используется в федеральном проекте «Вызов» по созданию доступной спортивной среды по всей России.

Напомним, конкурс «Знай наших!» проводят для поддержки и продвижения перспективных отечественных предпринимателей, работающих в самых разных отраслях, от продуктов питания и одежды до высоких технологий и IT-решений.

Инициаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс и ВЭБ.РФ, при поддержке более 50 партнеров, включая крупные компании и государственные структуры. Конкурс способствует укреплению позиций российского бизнеса, расширению рынка и формированию потребительской культуры, основанной на доверии к местным производителям.