В Челябинске и Магнитогорске в 2025 году появятся инклюзивные спортивные площадки

Их сделают на южноуральском заводе

В Челябинске и Магнитогорске в 2025 году появятся инклюзивные спортивные площадки, на них смогут заниматься инвалиды-колясочники. Производят такие тренажеры в Челябинской области, в Верхнеуральске. В материале ИА «Первое областное» рассказываем и показываем, как они создаются.

Челябинская область принимает участие в федеральном социальном проекте «Вызов», он реализуется в рамках программы «ДоброFON» от компании Fonbet. Проект направлен на создание инклюзивного общества, где каждый имеет право на доступность спорта.





Фото: компания Iron King

В рамках программы по всей стране будут созданы спортивные зоны, которые подходят для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья и для ветеранов СВО. Десять таких площадок в 2024 году установили в Москве. Их уже оценили и протестировали инвалиды-колясочники.

«Мы были недавно на площадке, протестировали тренажеры на все группы мышц, они действительно очень классно сделаны, и теперь точно нет никаких оправданий. Каждый человек, вне зависимости от состояния, может заниматься и поддерживать свою физическую форму даже в рамках такого уличного воркаута»,— отметила представитель проекта «ИнваЗорро» Анастасия Анпилогова.

С Челябинской областью этот проект связан особенно тесно. Именно здесь, в маленьком городе Верхнеуральске, находится предприятие, которое конструирует и производит с нуля эти тренажеры. Аналогов завода в России нет.





«Мы их создавали в первую очередь для спортсменов-колясочников, чтобы им можно было удобно подъехать и в полной мере заниматься. Это тренажеры на самые разные группы мышц, которые подойдут как подросткам, так и пенсионерам, спортсменам-колясочникам, как подготовленным, так и начинающим людям»,— поделился директор предприятия Артем Артемьев.

Журналисты ИА «Первое областное» побывали на предприятии Iron King, чтобы узнать, как создаются инклюзивные спортивные площадки для всей России.





В небольшом цехе все детали заготавливают и группируют, чтобы отправить дальше.





«Все начинается с простых технологических возможностей, а заканчивается лазерной резкой и высокими технологиями — лазерной труборезкой и токарной обработкой с использованием станков с ЧПУ»,— объясняет директор по производству Александр Целищев.





Далее детали необходимо «поженить», этим на производстве занимаются не только сварщики, но и промышленные роботы. На этом этапе составляющие соединяют методом сварки между собой, чтобы получить часть будущего тренажера.





«Промышленные роботы занимаются серийным продуктом, ему задается программа, и он обрабатывает детали. Индивидуальные задачи выполняют сварщики. Далее детали приобретают цвет при помощи полимерной краски»,— рассказывает Александр Целищев.

На производстве не чувствуется запаха краски, так как здесь используется порошковый метод окрашивания. Детали загоняют в камеру полимеризации, где работник при помощи специального пистолета наносит отрицательно заряженную краску на положительно заряженный металл. Она налипает на него.





Ну а дальше, как по рецепту, детали отправляют в духовку на 180 градусов, а если точнее — в полимеризационную печь. При нагреве краска начинает плавиться и равномерно обволакивает металл. Позже начинается этап сборки. За один день на производстве выпускается десять тренажеров.





«Мы единственные, кто может делать тренажеры с таким видом труб. Основное их преимущество — это минимальное количество сварочных швов»,— говорит директор по производству.

Тренажеры тестируют люди с ограниченными возможностями и проблемами опорно-двигательного аппарата.





«Кто-то даже на завод приезжает периодически, и мы получаем обратную связь, часто она положительная. Таких тренажеров не хватает в нашем обществе в данный момент»,— отметила директор по маркетингу Ольга Брежнева.

Установка инклюзивных спортивных площадок в Челябинской области запланирована на лето 2025 года, точные места пока неизвестны.

Материал создан ИА «Первое областное»