Улицы и проезды возле железнодорожного вокзала Челябинска отремонтируют за 66 млн рублей

Работы проведут почти за два месяца

Администрация Челябинска направит до 66,26 млн рублей на ремонт улиц и проездов возле железнодорожного вокзала и торгового комплекса «Синегорье». Подрядчика ищут через аукцион, который уже объявлен комитетом дорожного хозяйства. Итоги торгов мэрия подведет 25 августа. На дорожные работы дадут почти два месяца, следует из информации на портале госзакупок.





Схема из технического задания с портала госзакупок

Сейчас на дорогах возле вокзала — это улицы Свободы, Доватора, Железнодорожная — встречаются ямы, трещины и колеи. Покрытие выкрасилось и шелушится. В обязанности подрядчика входят замена изношенного верхнего слоя асфальта на дорогах, парковках и тротуарах, установка бордюров и обновление дорожной разметки. Всего приведут в порядок чуть более 30 тыс. кв. м полотна. Ремонт нужно будет выполнить до 15 октября, а контракт заключат на срок до 23 ноября.

Напомним, что в рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске ремонтируют 26 участков городских дорог. Администрация начала приемку уже сданных объектов.