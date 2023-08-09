В Челябинске определили подрядчика для ремонта дороги на Свердловском проспекте

Работы проведут за 55 миллионов рублей

В Челябинске определили подрядчика, который отремонтирует участок дороги по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до улицы Блюхера. Победила компания «СтройКонтинент», которая предложила наименьшую цену. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Мэрия Челябинска была готова заплатить за ремонт дороги почти 73,5 миллиона рублей. ООО «СтройКонтинет» предложила наименьшую цену — 55,1 миллиона рублей и была выбрана победителем. Всего было подано девять заявок на участие.

Согласно техническому заданию, до 20 ноября подрядчик обязан уложить новый асфальт, нанести разметку, установить бордюры, отремонтировать тротуары, установить дорожные знаки, а также обустроить газоны и смонтировать остановки на Алом поле и улице Южной.

Согласно информации из открытых источников, челябинская компания «СтройКонтинент» существует с 2007 года и специализируется на строительстве автомобильных дорог.