В Челябинске приступили к приемке отремонтированных дорог

Качество асфальта проверяют в лабораториях

В Челябинске в рамках проекта «Дорожный рывок» продолжаются ремонты на 26 участках городских дорог. Тем временем власти приступили к приемке уже сданных объектов. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Кожевников отметил, что приемка проводится в том числе через лабораторные испытания использованных подрядчиками материалов. Глава КДХ также добавил, что все текущие дорожные работы выполняются в соответствии с графиком.

На нескольких улицах и перекрестках города продолжают действовать ограничения для автомобилей в связи с ремонтом теплотрасс. Речь идет о Свердловском проспекте и проспекте Победы, улицах Агалакова, Российской, Северокрымской, нескольких участках на ЧМЗ, а также перекрестке улиц Ижевской и Вандышева, где проезд полностью закрыт.

Кроме того, ограничено движение по Свердловскому проспекту, проспекту Победы и улице Цвиллинга в связи с ремонтом трамвайных путей.