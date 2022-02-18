Дом в ЖК «Бриз» в Челябинске достроят за 159 млн рублей

Дольщики получат 179 квартир

Фонд защиты дольщиков в Челябинской области объявил аукцион на завершение строительства первой очереди дома № 4 в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной в Челябинске. Высотку возводила компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ». По данным сайта госзакупок, заявки принимаются до 9 марта. Конкурс назначен на 16 марта. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы составляет 158,9 млн рублей.

Завершить достройку десятиэтажного дома нужно до 30 сентября этого года. В трех подъездах жилого здания будет 179 квартир. Сдать дом застройщик обещал в четвертом квартале 2019 года. В октябре 2020-го федеральный фонд защиты дольщиков принял решение направить средства на достройку объекта. Работы проведут на основе проектно-сметной и рабочей документации, которую разработало «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“» из Москвы.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5/1. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации.



Застройщик жилого комплекса ООО «СтройДом» в октябре 2019 года признан банкротом. Владелец группы «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.