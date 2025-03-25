В полиции предупредили о фейковых QR‑кодах на электросамокатах

Пользователей призывают быть внимательными

С наступлением тепла на улицах Челябинска и других городов появились электросамокаты. И мошенники сразу же вспомнили о старой схеме обмана для получения доступа к счетам пользователей или их телефонам и начали наклеивать на двухколесный транспорт фейковые QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты или заражают устройство. Об этом предупредили в МВД России.

«Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с приходом сезона мошенники ожидаемо повысят свою активность»,— предупредили в ведомстве.

Те, кто арендует электросамокат впервые, могут попасться на уловку мошенников и отсканировать QR-код, размещенный на транспорте. После этого они либо попадут на фишинговый сайт, где нужно ввести данные карты якобы для разблокировки самоката, либо на телефон установится вирус, благодаря которому мошенники получат доступ к устройству.

Пользователей призывают быть бдительными и проводить все операции только в официальных приложениях компаний — владельцев двухколесного транспорта.