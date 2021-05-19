Для Сосновского района утвердили стратегию развития до 2035 года

Муниципалитет будет богатеть за счет близости к Челябинску и миграции населения

Депутаты собрания Сосновского района единогласно утвердили стратегию развития муниципалитета до 2035 года. Представляла стратегический план заместитель главы района по экономике Наталья Плюскова. Сам руководитель муниципалитета Евгений Ваганов находится в отпуске. Документ предусматривает несколько этапов реализации. Разбираемся, как будет жить самый перспективный пригород областного центра.

Местные власти рассчитывают, что до 2023 года продолжится активное застраивание территории загородных поселков, будут появляться жилые кварталы, миграционные потоки населения из Челябинска продолжат расти. Запланировано строительство школ и детских садов, спортивных объектов. Объем инвестиций бизнеса должен увеличиваться за счет запуска Томинского ГОКа, участка прототипирования печатных плат и точной механики в деревне Малиновка (научно-производственная компания «Планар»). В поселке Малая Сосновка ожидают открытие предприятий по производству шнуров и строп, центра по хранению и переработке овощей.

На втором этапе (2024—2028 годы) основные усилия будут направлены на обеспечение экономического роста, улучшение демографической ситуации, повышение качества и комфорта жизни населения Сосновского района. Приоритетным направлением станет помощь малому бизнесу и местному агропрому. Также в муниципалитете планируют развивать туризм. К этому времени рассчитывают завершить застройку территорий, примыкающих к Челябинску.

На третьем этапе (2029—2035 годы) основные ресурсы бросят на экологию, развитие туристического и рекреационного потенциала Сосновского района. Также будут активно финансировать развитие инфраструктуры и благоустройство.

Влияние активной застройки на экономику Сосновского района

В Сосновском районе наблюдается существенный миграционный (+2289 человек с 2008 года) прирост населения. Самый высокий показатель — в поселении Новый Кременкуль (+4500%), что связано с началом его активной застройки жилыми многоквартирными домами. Наибольший отрицательный показатель — в Томинском сельском поселении (–666,7%), что, скорее всего, связано со строительством Томинского ГОКа и возросшими опасениями населения из-за потенциального ухудшения экологической ситуации.

За период с 2011 по 2018 год размер заработной платы работающего населения Сосновского муниципального района вырос на 15 204 рубля (на 43,2%). В соотношении со средней заработной платой по Челябинской области динамика также положительная. Заработная плата в районе превышает среднюю заработную плату по области на 7%.

При этом Сосновский район является крупнейшим сельскохозяйственным районом Челябинской области, он занимает второе место после Увельского района по динамике объема производства сельхозпродукции. Показатель с 2010 года вырос на 108,3%. Отмечается сокращение доли крупного рогатого скота и выращивания овощей — на 30,1% и 70,9% соответственно. В структуре сельхозпродукции преобладает птица как результат работы агрохолдинга «Равис».

Анализ данных позволяет отметить снижение объемов оборота розничной торговли с 2012 по 2018 год на 21,2%, при росте оборота общественного питания на 49,8%. Тенденция является косвенным свидетельством роста жилой многоквартирной застройки в сельских поселениях района. При этом жители близлежащих к Челябинску поселений предпочитают покупать товары для ежедневного потребления в крупных торговых центрах, которые находятся на территории областного центра.

В Сосновском районе работают около 3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере малого и среднего бизнеса занято более 7,5 тысячи человек, что составляет около 37% от численности занятых в экономике муниципалитета. Вклад предпринимательства в общий объем налоговых поступлений в бюджет Сосновского района составляет более 20%.