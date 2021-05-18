В Челябинске из кузова машины выпали бутылки с водой

На повороте у фуры открылись двери





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На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной в Челябинске из фургона выпали бутылки «Люкс воды». Об этом сегодня, 18 мая, в социальных сетях сообщили очевидцы.

Проезжающие автомобилисты зафиксировали на камеру, как сотрудники собирают десятки смятых и разбросанных по перекрестку бутылок. По данным очевидцев, грузовик занесло при повороте, после этого открылись двери полуприцепа и пятилитровки выпали на проезжую часть.

В городской ГИБДД данные о происшествии зафиксированы не были. Видео инцидента в соцсети прокомментировали челябинцы. Горожане с юмором заметили, что в аномальную жару раздача воды была бы актуальной.