На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной в Челябинске из фургона выпали бутылки «Люкс воды». Об этом сегодня, 18 мая, в социальных сетях сообщили очевидцы.
Проезжающие автомобилисты зафиксировали на камеру, как сотрудники собирают десятки смятых и разбросанных по перекрестку бутылок. По данным очевидцев, грузовик занесло при повороте, после этого открылись двери полуприцепа и пятилитровки выпали на проезжую часть.
В городской ГИБДД данные о происшествии зафиксированы не были. Видео инцидента в соцсети прокомментировали челябинцы. Горожане с юмором заметили, что в аномальную жару раздача воды была бы актуальной.