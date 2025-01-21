Для челябинских автовладельцев подешевеет полис ОСАГО

Центробанк снизил территориальный коэффициент на 5,9%

Банк России изменил тарификацию ОСАГО. В Челябинске территориальный коэффициент (КТ) снизился на 5,9%, до 1,77. Новые условия начнут действовать с 27 января, сообщается в указании регулятора. ИА «Первое областное» выяснило, когда выгоднее водителям оформить страховой полис.

В страховых компаниях, работающих в Челябинске, пока о нововведениях неизвестно. Менеджеры ссылаются на отсутствие внутри компании приказа об изменении КТ и предлагают рассчитать стоимость ОСАГО по действующим коэффициентам. Пока для челябинцев они остаются высокими.

«Прежние годы территориальный коэффициент для Челябинска только увеличивался, поскольку город всегда был убыточным для страховых компаний из-за большого числа ДТП, больших сумм взысканий. Последние пару лет даже были случаи, когда челябинцам страховщики отказывали в оформлении полиса, если было несколько ДТП за год. В любом случае полис им всегда обходился дороже, нежели жителям Кургана, Омска и других городов. Челябинск долгие годы удерживал лидерство в стране как город с самой высокой стоимостью ОСАГО», — говорит председатель Челябинского регионального отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

По его словам, уменьшение территориального коэффициента снизит размер страховой премии, но незначительно, поскольку на итоговую сумму влияние оказывают и другие факторы: стаж водителя, количество ДТП, «возраст» автомобиля, сроки действия предыдущего полиса. Коэффициент территории связан со статистикой выплат. Жителям больших городов страховка, как правило, обходится дороже, чем селянам. Для челябинцев средняя цена полиса составляет примерно 10—11 тысяч рублей, для жителей Сосновского района — в два раза меньше.

Мы решили обратиться в страховую компанию, чтобы узнать стоимость полиса ОСАГО для городской малолитражки с мощностью двигателя 72 лошадиные силы. Водительское удостоверение менялось в 2022 году (смена фамилии), стаж за рулем — более 15 лет. Стоимость полиса составила в 2024 году почти 12 тысяч рублей, в 2025 году снизилась до 10,7 тысячи рублей. После 27 января оформление полиса обойдется еще дешевле, так как КТ снизится для зарегистрированных в Челябинске до 1,77.

«Мы не можем рассчитать стоимость страхового полиса после 27 января, поскольку данные выдает система и расчет идет только на текущую дату», — уточнили в страховой компании.

Конечно, можно подождать 27 января и оформить ОСАГО по новому коэффициенту, но до этого передвигаться можно будет только на общественном транспорте или такси. С 1 января 2025 года выросли штрафы за езду без ОСАГО: за первое нарушение — 800 рублей, при последующих придется заплатить от 3000 до 5000 рублей (рост в шесть раз). При этом авто эвакуируют на штрафстоянку, где включится «счетчик» по оплате услуг по хранению авто.

«До 2019 года, если полис ОСАГО оформлялся не вовремя (не продлевался сразу. — Прим. ред.), это автоматически увеличивало КБМ до единицы. Для сравнения, челябинские водители, имеющие большой стаж безаварийной езды, обычно имеют коэффициент 0,64, в единичных случаях — 0,48», — пояснил Алексей Бруй.

Цена ОСАГО зависит еще и от места регистрации транспортного средства. Территориальный коэффициент для Злaтoyста и Миaсса составит с 27 января 1,32, Сатки и Чебаркуля — 1,16, Копейска — 1,48, а для Магнитогорска — 1,64. Для других населенных пунктов Челябинской области значение установлено на уровне 1. Высокие коэффициенты действуют в крупных городах с большим транспортным потоком и интенсивным движением.

«В прошлом году средняя стоимость стандартного полиса ОСАГО на Южном Урале составляла 11,3 тысячи рублей. Всего автомобилисты региона оформили 322,7 тысячи страховок (без учета краткосрочных полисов)», — уточнили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2024 году в стране полис ОСАГО для владельцев легковых машин стоил 7 тысяч рублей. По сравнению с 2023 годом его стоимость снизилась на 3%.

