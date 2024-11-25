Штраф за управление авто без ОСАГО увеличат с 800 до 5000 рублей

Нарушение будут фиксировать камерами

Госдума планирует увеличить штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей. Размер нового штрафа будет немного недотягивать до средней стоимости полиса. ИА «Первое областное» пообщалось с председателем Челябинского движения автомобилистов Алексеем Бруем.

По словам специалиста, повышение суммы штрафа было ожидаемым, потому что в последнее время набралось большое количество автомобилистов без ОСАГО. Такой серьезный рост цены произойдет впервые более чем за 20 лет существования института ОСАГО.

Челябинск попал в список городов с самым высоким территориальным коэффициентом (КТ) в России в 2024 году. Он составляет 1,88. Такой же коэффициент присваивается водителям в Мурманске. К слову, в Москве КТ чуть ниже — 1,80.

«По камерам будут штрафовать за отсутствие ОСАГО, а суммы могут набегать действительно серьезные. Пробить автомобиль по базе или через страховую вообще никаких проблем не составит. Поэтому совет здесь один — оформляйте страховку», — говорит Алексей Бруй.

Эти штрафы будут работать только при использовании дорожных камер для проверки полисов; по словам собеседника ИА «Первое областное», таковых на территории области пока нет.

По данным Российского союза автостраховщиков, запуск контроля ОСАГО камерами намечен на 1 марта 2025 года. По другим источникам, это случится на раньше осени 2026 года.