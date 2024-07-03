Совфед убрал ОСАГО из обязательных документов при регистрации машины

Изменения коснутся закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ»

На 571-м заседании Совета Федерации РФ одобрили закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Теперь при смене владельца на авто не нужно оформлять страховой полис. Информацию об этом опубликовали на официальном портале Совета Федерации.

В пояснительной записке законопроекта депутат Е. С. Москвичев отметил, что после покупки многие россияне долгое время не используют автомобиль. Теперь же полис ОСАГО можно будет оформить уже перед началом непосредственного использования авто.

Изменения в действующие законодательные акты также позволят владельцам снимать с регистрации похищенные или угнанные машины.

Нововведения коснутся и процесса снятия машины с учета после продажи. По новым правилам владелец сможет обратиться в Госавтоинспекцию сразу, а не через 10 дней.