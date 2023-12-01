Челябинская область вошла в топ-10 регионов по реализации программ молодежного предпринимательства

Бизнесменов наградили на Всероссийском фестивале

Челябинская область попала в десятку регионов, успешно реализующих программы по молодежному предпринимательству, сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Лучших наградили на Всероссийском фестивале «БИЗНЕС МОЛОДЫХ» в Москве. Третье место в номинации «Международный бизнес» занял предприниматель из Челябинской области Степан Бобин. Предприниматель Регина Рыкова вошла в топ-10 представителей регионов, которые активно развивают региональную ячейку клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес».

«Напомню, что январе этого года мы стали одним из 65 пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, а в сентябре открыли клуб молодых предпринимателей „Росмолодежь.Бизнес“. Кроме того, запустили регулярную группу с бизнес-наставником, который помогает создавать и развивать молодежи свое дело. Ярким событием стал очный этап Всероссийского конкурса „ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России“», — сообщила Ирина Гехт.

В почетном списке также оказались Севастополь, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Калининградская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области.