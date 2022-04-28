ЧТЗ планирует создать совместное предприятие с «Трансмашхолдингом»

Партнеры собираются производить гражданскую спецтехнику

Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак», входит в холдинг «Уралвагонзавод», который, в свою очередь, принадлежит Ростеху) прорабатывает создание совместного предприятия с «Трансмашхолдингом». Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Ростеха.

27 апреля СМИ сообщили о том, что ЧТЗ продали «Трансмашхолдингу» и завод перейдет под контроль нового собственника. Эту информацию по запросам Первого областного информагентства опровергли все заинтересованные стороны.

«Информация не соответствует действительности. О продаже „ЧТЗ-Уралтрака“ речь не идет, предприятие продолжает входить в холдинг УВЗ в составе Ростеха. Прорабатывается создание совместного предприятия с целью развития производства гражданской тракторной техники. О конкретных деталях партнерства говорить пока рано», — сообщили в Ростехе.

«Трансмашхолдинг» — актив Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова, Кирилла Липы и французской Alstom. Входит в число десяти крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. Специализируется на выпуске железнодорожной техники. Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.

Как ранее сообщал заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам Юрий Мамин, финансовое положение ЧТЗ начало улучшаться только в 2020 году. До этого завод работал в убыток. По итогам 2021 года ЧТЗ увеличил выпуск дорожно-строительной техники на 22% и отчитался о своевременном выполнении гособоронзаказа.

В середине марта «Уралвагонзавод», в который входит Челябинский тракторный завод, попал в санкционный список Евросоюза.