Спецодежду и каски всем работникам ЧТЗ выдадут к 15 января

Руководство предприятия пообещало решить проблему с униформой

Руководство Челябинского тракторного завода («ЧТЗ-Уралтрак», входит в корпорацию «Уралвагонзавод») до 15 января обеспечит всех сотрудников производства новой спецодеждой, ботинками, касками, средствами индивидуальной защиты. Об этом на прошедшем сегодня, 16 декабря, брифинге рассказал заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам Юрий Мамин. Также, по его словам, в следующем году запланирована индексация зарплат до уровня инфляции. В апреле 2021 года размер оплаты труда повысили на 4,9%.





«Обязательство об индексации зарплат закреплено в коллективном договоре. Я обязан его выполнять», — заявил Юрий Мамин.

Встреча руководства предприятия с журналистами совпала с прокурорской проверкой на предприятии. Надзорное ведомство заинтересовалось соблюдением прав работников завода после публикации видеоролика о проблемах с поставками спецодежды и средств индивидуальной защиты на предприятии. Люди заявили, что им по три года не выдают спецовку. Они работают в старых, грязных и рваных перчатках. Некоторые ходят по цехам в старой личной одежде. Некоторые работники вместо спецобуви используют обычные кроссовки. Сотрудники признавались, что сквозь старые защитные очки ничего не видно, а через потрепанные респираторы очень тяжело дышать.

Как сообщили в прокуратуре Тракторозаводского района, проверочные мероприятия на ЧТЗ продолжаются. Также на предприятии работают специалисты Государственной инспекции труда и областной федерации профсоюзов.

«Комиссия осматривает рабочие места в цехах, собирает справки. Надо разобраться во многих моментах: как заказывают спецодежду и СИЗы, кто приобретает, какая сумма включена в бюджет. Сегодня будет последнее заседание, где они дадут конкретные рекомендации. Мы удовлетворены работой комиссии по нашему обращению», — прокомментировал ИА «Первое областное» председатель профсоюза ЧТЗ Олег Косых.





Во время брифинга он отметил, что проблемы с поставками спецодежды и средств индивидуальной защиты произошли из-за организационной путаницы. Сначала закупки решили проводить через головной офис УВЗ, потом полномочия снова вернули на местный уровень.

«В последние три года упустили момент. Сначала было принято решение, что закуп спецодежды будут проводить централизованно в УВЗ, потом решили, что каждое предприятие само будет закупать. Пока шел этот процесс, момент был упущен. Сейчас нужно это наверстывать», — сообщил Олег Косых.

Рядовых работников на встречу с журналистами не пригласили. Сотрудники, которые находились в цехе, отказывались общаться. На просьбу показать новую форму, которую, по словам руководства, начали выдавать работникам, корреспонденту ИА «Первое областное» ответили, что «она не лежит на складе, ее сразу раздают».

Как сообщил Юрий Мамин, финансовое положение ЧТЗ начало улучшаться только в 2020 году. До этого завод работал в убыток. В 2021-м объем выпуска техники вырос на 29%. Гособоронзаказ на этот год выполнили. В планах у руководства — в два раза увеличить выпуск дорожно-строительной техники и выйти на зарубежный рынок.

Одна из важных задач завода, по словам технического директора ЧТЗ Виктора Иванова, снижение издержек. У предприятия большие площади, которые дорого содержать. Задача на 2022 год — сделать завод более компактным. Для этого большую часть оборудования перевозят в основной корпус. Это в том числе позволит улучшить условия труда: люди будут работать в теплом помещении с душевыми и раздевалками, им будет недалеко ходить в столовую. Освободившиеся площади могут сдать в аренду или использовать под новые инвестпроекты.





«В этом году решили вопрос по моторному заводу. Там теперь температура во всех цехах 16 градусов. В прошлом году температура выше семи градусов не поднималась в самую теплую погоду», — отметил Виктор Иванов.

Одно из главных достижений ЧТЗ в 2021 году, по словам Виктора Иванова, создание первой за последние пять лет новой модели трактора — машины с электротрансмиссией. У него нет аналогов в России. Сейчас «электротрактор» проходит испытания, в следующем году планируют начать серийное производство. Машина развивает скорость до 12 км/ч и является более маневренной, чем остальные модели ЧТЗ: трактор может поворачиваться вокруг своей оси за счет одновременного вращения гусениц в разные стороны. Производство электротрактора, по подсчетам специалистов, более выгодно. Себестоимость оказалась на 600 тыс. дешевле моделей похожего класса.





В январе — феврале 2022 года ЧТЗ планирует сократить 163 сотрудника из обслуживающего персонала, в основном уборщиков. Решение принято из-за изменения организационной структуры предприятия. Хозяйственные функции собираются передать на аутсорсинг в клининговую компанию. Как заявил ИА «Первое областное» Юрий Мамин, не исключено, что в будущем завод найдет подрядчиков на транспортные услуги, энергетику и техническое обслуживание.

«163 человека — 0,3% от нашей численности. У завода есть непрофильные функции, в том числе клининг. Есть организации, которые этим лучше занимаются. Среди таких непрофильных задач, например, транспортные услуги, услуги по инфраструктуре — энергетика, механика. Но мы будем смотреть, будет ли это выгодно», — прокомментировал Юрий Мамин.





Руководитель совета ветеранов ЧТЗ Юрий Землянский отметил, что ветераны завода в курсе непростых финансовых условий и считают необходимым организацию диалога между рабочими и администрацией предприятия.

«Ветераны знают положение дел на заводе и видят проблемы, которые накопились на заводе, но они видят, что завод что-то делает. Нам нужно, чтобы администрация, профсоюз, ветеранская организация, молодежная организация сидели в одной лодке и решали одну задачу», — заявил Юрий Землянский.