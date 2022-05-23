ЧМК поддержал экопроект по созданию игрушек из переработанного картона

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 20 июня

Победительница экологического конкурса «Эко-Проектор» Екатерина Миляева реализует проект по изготовлению детских экоигрушек из вторсырья. Конкурс проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Уже четвертый год подряд общественная экологическая организация «Зеленый город» проводит экологический конкурс в Челябинске. Победителей определяет жюри, самые интересные и актуальные работы получают гранты от ЧМК.

В 2021 году один из грантов получила Екатерина Миляева, старший преподаватель кафедры философии ЮУрГУ. Ее проект связан с переработкой целлюлозных грохоток от яиц и созданием из этого вторичного материала творческих наборов с фигурками животных.

Грохотки собирают на экологических ярмарках и силами студентов. После их размачивают, измельчают миксером до образования однородной и пластичной массы. Затем распределяют на порции, сушат, прессуют и формируют в прямоугольные формы. Из полученных листов плотной бумаги собирают творческие наборы с инструкцией по созданию фигурок животных из Красной книги Челябинской области. Поделки обладают шероховатой поверхностью и раскрашиваются краской.

«Укомплектованные наборы бесплатно передаются в образовательные учреждения — детские сады, школы, интернаты — для знакомства ребят с основами экологических знаний и природой родного края», — отметила Екатерина Миляева.

В этом году заявки для участия в конкурсе «Эко-Проектор» начали принимать 20 мая и закончат 20 июня 2022 года. Форма заявки на участие и Положение о конкурсе размещены в официальной группе «ВКонтакте».