Жители Челябинской области просят перенести сроки опрессовки из-за холодов

Мэрия и теплоэнергетики отмечают, что изменить графики опрессовок невозможно

Один из жителей города Миасса разместил в соцсетях просьбу к мэрии перенести отключение горячей воды на две недели из-за холодной погоды. Власти города сообщили ИА «Первое областное», что изменить график опрессовок невозможно. В Челябинске корректировать график также не планируют.

«На улице холодно, дома тоже холодно. Единственный способ погреться перед сном — принять горячий душ или ванну. Предстоящая неделя погодой не радует. Будет холодно. Предлагаю администрации города Миасса отложить отключение горячей воды», — написал житель Миасса в соцсетях.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области ИА «Первое областное» пояснили, что вопрос о корректировке графика опрессовок находится в компетенции муниципалитетов. В администрации Миасса, в свою очередь, прокомментировали, что в некоторых районах города опрессовка уже началась, перенос даты отключения горячего водоснабжения невозможен.

«Работы по гидравлическому испытанию сетей города Миасса утверждены еще в зимний период и согласованы со всеми сопутствующими службами», — пояснили в мэрии.

В Челябинске просьб перенести сроки начала первого этапа опрессовки в соцсетях пока нет. Сегодня, 23 мая, на аппаратном совещании в администрации города замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что гидравлические испытания будут проходить по графику.

Аналогичную информацию ИА «Первое областное» предоставили в АО «УСТЭК-Челябинск», где напомнили, что с прошлого года опрессовки в городе и так начинаются позднее планируемого срока.

«В 2021 году из-за режима самоизоляции и противоэпидемических мер, связанных с COVID-19, администрация города совместно с АО „УСТЭК-Челябинск“ приняли решение о смещении даты старта первого этапа гидравлических испытаний на более позднее время. Он начался 25 мая. В 2022 году тенденция сохранена — первый этап стартует 24 мая. Ранее опрессовки в Челябинске начинались 15–19 мая», — отметили в теплоснабжающей организации.

Всего в Челябинске будет шесть этапов гидравлических испытаний: 1-й этап — с 24 мая по 7 июня; 2-й этап — с 14 июня по 28 июня; 3-й этап — с 5 июля по 19 июля; 4-й этап — с 12 июля по 26 июля; 5-й этап — с 26 июля по 9 августа; 6-й этап — с 10 августа по 24 августа.

Для удобства жителей города на сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Ограничение подачи горячего водоснабжения» создан сервис, где через специальную форму можно узнать дату отключения горячей воды в своем доме.