Бытовая техника сгорела из-за аварии на трансформаторе в квартирах многоэтажки в Коркино

Администрация района готова рассмотреть обращения об ущербе

В Коркино из-за аварии на трансформаторе пострадали жители дома № 18 на улице Калинина: люди сообщили, что в квартирах сгорела почти вся техника. В администрации Коркинского муниципального района Первому областному информагентству сообщили, что обращений в ЕДДС от жильцов пока не поступало.

О взрыве трансформатора жительница дома рассказала в социальной сети.

«21.05.2022 года в нашем доме по улице Калинина, 18 взорвался трансформатор, сгорела почти вся техника в доме в каждой квартире. Приехали пожарные, ничего не говорят. Наш дом давно должен стоять под снос, но в 2019 или 2020 году его отремонтировали по программе капитального ремонта, что мало помогло. Он весь сыплется», — написала женщина.

В администрации района сообщили, что как такового взрыва не было. Сброс трансформаторной подстанции случился из-за погодных условий.

«Аварию устранили в считаные минуты. Никаких обращений в Единую диспетчерскую службу от жителей дома не было. В администрацию также никто не обращался. Если действительно у кого-то из жителей повреждено имущество, то им необходимо обратиться в управляющую компанию или электроснабжающую компанию. Мы будем работать совместно и готовы помочь в возмещении ущерба», — заверили в администрации.