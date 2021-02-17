Чиновников в Челябинской области обяжут отчитываться о покупке криптовалюты

Сообщать придется об особенно крупных сделках

Комитет по законодательству Заксобрания Челябинской области одобрил поправки в региональные нормативные документы о контроле за доходами госслужащих. С 1 января чиновники, согласно федеральному законодательству, обязаны отчитываться о каждой сделке по приобретению цифровой валюты и цифровых финансовых активов. В связи с этим нужно изменить региональные документы, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

К цифровым валютам относятся биткоин и другие криптовалюты. При этом отмечается, что сообщать чиновники должны о «своих расходах, а также о расходах супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, если общая сумма таких сделок и сделок по приобретению недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций за отчетный год превышает их общий доход за три последних года».

Новых правила о предоставлении деклараций о доходах будут распространяться на государственных и муниципальных служащих. Однако действовать они начнут со следующей декларационной кампании, в 2022 году.