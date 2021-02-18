Путешествие к центру Земли: что таят в себе шахты Сатки

Спуск на 252 метра под землю, огромные буровые машины и суровые горняки, добывающие магнезит, в одном репортаже

Что вы представляете, когда слышите слова «шахта» и «шахтер»? Гномов из «Белоснежки», которые с песнями и задором кирками добывали из сводов подземелья драгоценные камни? Или измазанных сажей брутальных мужчин, изображениями которых пестрят ответы на запросы в поисковых сетях? Мы подумали так же.

Для того, чтобы показать вам одну из шахт и ее работников, мы спустились в самые глубины Сатки (в прямом смысле этого слова) — в шахту «Магнезитовая». Здесь начинается выработка магнезита — минерала, который в России долгие годы добывали только в Сатке.

Здесь бывает далеко не каждый — место совсем не экскурсионное. Удалось договориться, но сразу пообещать — будем следовать всем правилам и требованиям безопасности, которые нам поведают. Во время прохождения вводного инструктажа узнали, что спускаться нам придется в шахтной клети (другими словами огромном лифте) на 252 метра вниз от поверхности земли. В переводе на доступный — 84 этажа вниз, в подземелье, в царство камня и темноты.

Сопровождал нас Сергей Жарков, местный руководитель — начальник шахты «Магнезитовая».

Сразу чувствуется: человек здесь не новый, о работе и производстве знает все, информация «отскакивает от зубов». До спуска Сергей рассказывает нам о том, как устроена шахта, что располагается над ней, как подается внутрь воздух (все-таки глубина нешуточная). Мы готовились спускаться под старую часть Сатки. Над нами в 252 метрах — жилые дома, чугуноплавильный завод, железная дорога и река.

«По клетьевому стволу вниз мы подаем свежий воздух. У нас оборудованы две вентиляционные установки: одна в работе, вторая резервная. Они обеспечивают свежим воздухом всю шахту согласно федеральным нормам и правилам. Из шахты также есть выходы в карьер, они называются штольнями. Четыре штольни выходят в Карагайский карьер, скоро будет пятая, потому что идет строительство нового горизонта — сотого, он будет запущен в эксплуатацию через пять лет. Сейчас основные работы по добыче и вывозке ведутся на отметке 252 метра от поверхности земли», — рассказывает нам Сергей еще наверху.

Эмоции начинают зашкаливать, уже не терпится спуститься и посмотреть, что же там внизу, но, признаться, страх присутствовал. Сергей успокаивает — эта шахта еще не самая глубокая: отметка нового горизонта, который пока еще только строится, — 333 метра от поверхности земли. Сегодня перед шахтой «Магнезитовая» стоит план выработки — 431 тысяча тонн сырого магнезита в год, и пройти еще несколько километров там, глубоко внизу, под землей. В этом году штат шахты увеличился на 15 человек, что позволило вырастить норму с 250 тысяч тонн магнезита в год до вышеуказанного показателя. В планах — повысить показатель до 500 тысяч тонн в год.

Долгожданный спуск

Вот он, долгожданный спуск. К клети идем по чистому теплому коридору между двумя зданиями и попадаем в небольшое помещение, где хозяйствует хрупкая Надежда Николаевна. Она с улыбкой обнадеживает: оберегать нас будут как хрустальных. Нажатием одной кнопки она вызывает ту самую клеть (вместимость — 18 человек), которая должна нас увезти под землю. В это время Сергей рассказывает, что в обязанности Надежды и ее сменщиц входит не только орудование лифтом и запуск его вверх и вниз. На этой хрупкой даме одна из самых ответственных задач — сигнализирование. Если ее оборудование покажет, что внизу случилась беда, она должна будет подать знак шахтерам.

«Шахта оборудована системой аварийного оповещения, если вдруг случится какая-то нештатная ситуация. Подземные рабочие обеспечиваются головными светильниками (каждого хватает на 13 часов. — Прим. ред.), в корпусе, где располагается батарея, есть два датчика. Первый — оповещение об аварии — 8 одиночных миганий фонаря: обращаясь к указателям, которые есть на периметре всех выработок, мы должны двигаться к вентиляционному стволу, то есть к клети, на которой рабочие спускаются в шахту. Если на фонарь приходит 8 сдвоенных сигналов, значит нужно двигаться к штольне, на выход уже в карьер», — рассказывает Сергей.

Помимо этого шахта оборудована системой позиционирования горнорабочих и транспорта. Каждый, кто спускается в шахту, обеспечивается специальными меткой и считывателем, по которым диспетчер определяет, где он находится. Пока система проводная, но она позволяет достаточно эффективно проверить и считать, что делал рабочий в течение дня, где он находится и не случилось ли «внештатки». В шахте есть и камеры видеонаблюдения.

Это еще не все меры предосторожности. Каждый, кто попадает в шахту, получает «самоспасатель». Это небольшой баллон на ремне, который носят, как сумку, через плечо. Если произойдет ЧП, он обеспечит человека воздухом до прихода на помощь профессиональной аварийно-спасательной службы. Максимальный запас (если не передвигаться) — 5 часов.

Поехали

«180 поехали. Держитесь за поручни, если в первый раз!» — говорит хрупкая Надежда Николаевна, и клеть трогается.

За нулевую отметку здесь взято 432 метра от уровня Балтийского моря.

Вот мы и внизу

Первое впечатление — мы попали в заброшенное метро. На стенах провода, на «земле» рельсы. Все кажется не таким ужасающим, как мы нарисовали себе в голове. Но это только начало.

В памяти всплывают самые жуткие картины из фильмов ужасов: темнота, (пока) отсутствие людей, длинные подземные коридоры и тишина. Мы очень долго идем по тоннелям, добираясь до тех мест, которых так ждала наш фотокорреспондент Марина Власова. Наш путь освещают редко развешанные по стенам фонари, но со временем заканчиваются и они.

Вот тут-то и всплыли первые воспоминания из фильмов про подземелья, а также первые вылазки в пещеры Саткинского района. Путь освещает только крепко посаженный на каске фонарик, а впереди неизвестность. Сергей рассказывает нам о становлении шахты, о том, как здесь все работает, но слова смазываются под впечатлением величия места, в которое мы попали.

На каждом шагу нам напоминают о технике безопасности, и это понятно: если сотрудники знают ее на 5+, мы здесь люди новые. В шахте пешком идем только мы. Большая часть сотрудников здесь передвигается на самоходных машинах, поэтому нас и предупреждают — нужно быть аккуратней. И не зря, через несколько минут слышим звук приближающейся машины, в ногах дрожь, в головах паника, но только спокойствие Сергея и его указания дают понять — все будет хорошо.

Мимо нас проезжает огромная буровая машина, которая своей мощью разбивает подземелье изнутри.

Это не все приключения: буквально через несколько минут мимо нас проезжает манипулятор, который везет добытый магнезит. Все, что должны сделать пешие в шахте, — отойти в сторону и не светить фонарями в глаза водителю.

Идем дальше

Сергей нам рассказывает о том, как происходит добыча магнезита. Именно отсюда начинается магнезит. На одном из поворотов мы видим выезжающую буровую установку. Сразу следом за ней горнорабочие запечатывают выезд, чтобы другие шахтеры понимали: «Въезд воспрещен!»

Шаг за шагом мы подходим к самому запоминающемуся — к работе буровой машины.

Сергей объясняет нам технологию происходящего, но от увиденного рассудок отключается. Не хочется слушать фактов и технологий, хочется просто смотреть и восторгаться.

На этом удивительные виды не заканчиваются. Нам предлагают пройти к штольне — выходу из шахты в карьер. После темных коридоров мы неожиданно видим свет в конце тоннеля.

Шахта разрабатывается камерным методом. Внутри этого подземелья разбиваются огромные ниши, которые затем необходимо чем-то заполнить, чтобы земля не просела. В новой истории шахты «Магнезитовой» — это новый подход. Раньше выработанные камеры заполняли пустой породой. Но время на месте не стоит. Теперь пустоты, которые остались после выработки породы, заполняются специальной смесью, на производство которой по соседству работает отдельно построенный мини-завод. Метод не позволит земле просесть даже на 3 сантиметра.

Для того чтобы «запечатать» одну из уже отработанных камер, строится специальная опалубка, в которую заливается та же смесь из доломита и бетона, которой наполняется камера.

Вместимость одной такой опустошенной от породы камеры исчисляется десятками тысяч кубических метров. Скорость наполнения — 1 000 кубометров в сутки. Затем выжидают еще 90 дней и берут пробы.

Смесь для заполнения производится из дробленого доломита, бетона и воды. Доломит добывают здесь же — его в Сатке тоже достаточно. Минерал остается после той же добычи магнезита. Кто был в Сатке, на въезде видел отвалы. Именно их и перерабатывают для добычи доломита.

Бетон привозят из Коркино — цех использует в производство 190 тонн в день. Говорят, могут и больше.

Снаружи доломит засыпают в огромные сеялки, по которым он сыплется в дробилки.

Дальше по транспортерной ленте он попадает в огромные мельницы, где перемешивается с бетоном и водой, и по трубам готовая смесь идет в шахту, чтобы запечатать отработанные камеры на века.