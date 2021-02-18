До -33 градусов похолодает в Челябинской области

На юге и севере области возможен сильный снег

Сегодня, 18 февраля, в Челябинской области сохранится морозная погода. Ночью в отдельных районах региона похолодает до −33 градусов. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в регионе ожидается −23, −28 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до −33 градусов. На юге области — до −18 градусов. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на юге до умеренного. Возможны метели. Днем воздух прогреется до −13, −18 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. На севере и юге области синоптики прогнозируют снег, также возможны метели.

В Челябинске сегодня днем возможен небольшой снег, местами метели. Утром похолодает до −26, −28 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −15, −17 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.