Мэрия Челябинска утвердила планировку дороги на Тополиной Аллее

Ее построят на улице 250‑летия Челябинска

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска»,

— сообщается на сайте администрации Челябинска.

«Пешеходные переходы устроены по принципу „безбарьерной среды“ для маломобильных групп населения»,

— говорится в пояснительной записке.