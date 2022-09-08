Администрация Челябинска утвердила планировку новой дороги от улицы Академика Королева до улицы Северной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска»,— сообщается на сайте администрации Челябинска.
В пояснительной записке уточняется, что в Центральном районе построят четырехполосную дорогу протяженностью 450 метров. Проезжую часть отделят от тротуара метровым газоном.
Территориально дорогу построят в продолжение существующей улицы 250-летия Челябинска от примыкания улицы Академика Королева до улицы Северной.
«Пешеходные переходы устроены по принципу „безбарьерной среды“ для маломобильных групп населения», — говорится в пояснительной записке.
На примыканиях с основной дорогой на улицах Академика Королева и Северной установят по светофору.
Напомним, в июле прошли публичные слушания по проекту планировки территории под строительство дороги по улице 250-летия Челябинска в микрорайоне Тополиная Аллея. На них возражений против использования земли под дорогу не было.
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