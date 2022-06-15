Четыре участника из Челябинской области вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Победители получат гранты на развитие проектов

В Челябинске определили финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства». Всего в заключительном этапе оказалось 50 участников, четыре из них — из Челябинской области, сообщают в пресс-службе конкурса.

В полуфинале на протяжении трех дней эксперты оценивали деловые и профессиональные компетенции участников, проводили индивидуальные интервью и аудит по направлениям. Участники предложили уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса.

От Челябинской области в финале оказалась генеральный менеджер отеля Ibis Styles Chelyabinsk София Сомова. С 2009 года она работала в международных отелях сетей RHG, Accor, IHG, прошла путь от администратора ресепшена до генерального менеджера. Открыла в управляющей должности два международных отеля, научила сотрудников без опыта достигать лучших показателей уровня удовлетворенности гостей, разработала ряд тренингов и обучающих пособий. Является членом Ассоциации отельеров Челябинска.

«Я пришла на конкурс для поиска возможностей развития уровня сервиса и отельной культуры в Челябинске. Очень хочу организовать доступное обучение для отельеров города и области на базе своего отеля, привлечь лучших тренеров страны для передачи знаний. Целью такого проекта вижу повышение общего уровня сервиса в регионе», — рассказала София Сомова.

Финалист Глеб Иванов предлагает внедрить экомаркировки, которые опишут основные методы рационального использования ресурсов и донесут до гостей и сотрудников сферы гостеприимства важность соблюдения экологических стандартов. Глеб считает, что это направление — потенциально сильный драйвер для развития индустрии.

В заключительный этап также вышла Елена Генфан. Она работает арт-директором в СК «Утес». Елена открывала филиалы федерального билетного оператора kassy.ru более чем в 15 городах России, а также на территории Казахстана (kassy.kz), занималась подбором, обучением и курированием работы персонала. Считает, что в Челябинской области и других регионах России не хватает школы отельной анимации, позволяющей находить молодых специалистов, узкоспециализированные знания в области психологии, актерского мастерства и знаний в сфере обслуживания, а также собирать готовые эффективные команды, на основании диагностики и анализа, делиться опытом, проводить обучающие программы и тренинги.

«Я стала часто замечать в разных сферах, что говорят одно, а практикуют другое. Я за честность в любом бизнесе, а в туризме и в сфере работы с людьми, event-индустрии важен человеческий подход, когда ты честен с людьми. Ведь то, что ты делаешь, — это ради людей, их эмоций. Поэтому проповедую я добро, радость и положительные эмоции», — поделилась Елена Генфан.

Четвертым финалистом из Челябинской области стала Юлия Павлова — администратор гостиницы «Абзаково». Юлия уверена, что развитие гостеприимства заключается в повышении квалификации и мотивации персонала: обучении, повышении профессионализма и мотивации. Это приведет к улучшению качества обслуживания и увеличению потока посетителей.

Победители конкурса получат гранты на развитие проектов в размере 500 тыс. рублей, возможность войти в экспертные советы по развитию туризма на государственном уровне. Возможно, кого-то возьмут на работу в федеральные институты развития. Однако организаторы подчеркивают, что в первую очередь конкурс — это возможность получить помощь наставников для развития своего проекта.