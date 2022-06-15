Мужчина незаконно вырубил деревья на базе отдыха в Челябинской области

Ущерб составил около 290 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали 40-летнего ранее судимого жителя Аргаяшского района, который, по версии следствия, незаконно вырубил 10 тополей и 14 берез на базе отдыха. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ („Незаконная рубка лесных насаждений“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении лесничего территориального отдела «Нязепетровское лесничество».

В период с 2018 по 2020 год обвиняемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей от предпринимателя за непринятие мер после выявления незаконных рубок древесины.