В Челябинске завершается полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

На Южном Урале выбирают лучших менеджеров отелей и ресторанов

В Челябинске завершается деловая программа форума «Мастера гостеприимства». В регион приехали 142 профессионала из 45 регионов страны. Девять конкурсантов представляют Челябинскую область. Они соревнуются в конкурсе по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства». Победители получат гранты на развитие проектов в размере 500 тыс. рублей, возможность войти в экспертные советы по развитию туризма на государственном уровне. Возможно, кого-то возьмут на работу в федеральные институты развития. Однако организаторы подчеркивают, что в первую очередь форум — это возможность получить помощь наставников для развития своего проекта.

Челябинск открыл третий сезон полуфиналов и финалов конкурса. Участники работали в течение трех конкурсных дней: они провели экспертизу гостиниц и ресторанов, прошли индивидуальные интервью и посетили деловую программу с лекциями и мастер-классами. Кроме того, помимо конкурсных испытаний, полуфиналистов ждала насыщенная образовательная, гастрономическая и развлекательная программа.

На протяжении всех этапов конкурса участников конкурса поддерживают наставники — профессионалы туристической индустрии, знаменитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий. Они помогают мастерам в решении региональных кейсов, связанных с перспективами развития туристской отрасли в регионах, делятся опытом.

Основатель и руководитель академии отельеров Hotel business academy Алексей Волов в течение всех трех сезонов конкурса являлся экспертом и наставником «Мастеров гостеприимства». По его мнению, развитие компетенций — самая важная составляющая для того, чтобы помочь отрасли в непростые времена. Пандемия и санкции показали важность ориентации именно на внутренний туризм, и сейчас главное — не уронить планку сервиса при отсутствии зарубежных конкурентов.





«Всегда нужно приложение компетенций, ума. Важно развивать профессиональные навыки людей — гидов, отельеров, рестораторов. Также важно развивать сообщество. Обмен опытом — необходимое условие развитие отрасли», — говорит Алексей Волов.

Также необходимо больше внимания уделять продвижению региональных туристических маршрутов, отмечает эксперт. Нужно чтобы любой турист мог с легкостью найти информацию о том, как обраться до места, чем там можно заняться, где переночевать и поесть. Человека не нужно заставлять убивать часы на поиск в интернете.

«Я был в Челябинской области три раза по работе. Но Южный Урал не всплывает у меня в памяти, когда я думаю, куда бы мне поехать. Нужны маршруты, о которых я бы слышал, не перелопачивая гору литературы. Это вопрос продвижения. Как любой человек я хочу поехать отдыхать к воде. У вас есть озера, но я о них ничего не знаю, не знаю, что там есть уникального, есть ли там инфраструктура для отдыха. Есть ли где жить? Как добраться? Это должен быть понятный упакованный продукт», — рассказал Алексей Волов корреспонденту ИА «Первое областное».

Проект одного из конкурсантов от Челябинской области Юрия Чжана как раз направлен на создание цифровой платформы, где агрегировалась бы информация обо всех туристических объектах. Он хочет объединить предпринимательскую инициативу, административный ресурс властей и интерес местных сообществ. На электронной площадке можно было бы легко находить партнеров и инвесторов для развития конкретной территории.





«У меня возникла идея объединить туризм с аналитикой данных. Это нужно, чтобы сделать открытую площадку, где участники могли объединиться и развивать инвестпроекты. Так можно собирать команды. К этой работе должны подключиться программисты, аналитики данных, местные сообщества, власти. Эта система должна стать интегратором туризма», — рассказывает Юрий Чжан.

Заместитель директора управляющей компании «Слетать. ру» Юлия Руденко отмечает, что полетная программа в Челябинске позволяет ему конкурировать с другими крупными городами страны. Главное — найти «свою фишку», что-то уникальное, из-за чего турист предпочел бы Южный Урал Сочи (лететь четыре часа из Москвы, а не два, как до Челябинска) или Казани.





«Полетная программа в Челябинске интересная. Лететь из Москвы и Санкт-Петербурга сейчас два часа. Это не то время, которое сложно потратить, чтобы провести время в регионе. Было бы замечательно за выходной узнать как можно больше о регионе. Тур выходного дня в Челябинске — удобный вариант. Региону нужно найти свое звучание, свою „экзотику“, которая выделит его из общего хора. Конкурировать можно, и это нормально», — комментирует Юлия Руденко.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров выступает за то, что прежде всего нужно развивать инфраструктуру. Если у туриста не удовлетворены базовые потребности — в безопасности, ночлеге, еде — ему не удастся внушить «смыслы» территории.





«Инфраструктура и комфорт — самое важное. Сейчас сложности с авиасообщением, например. Значит, надо развивать автомобильные дороги. Надо чтобы в пути была возможность заправиться, остановиться, перекусить, переночевать. Сначала нужно удовлетворить базовые потребности туриста. Необходимо развивать дорожное строительство. Это первоочередные задачи, которые должно решать государство. Сначала нужно создавать и развивать инфраструктуру, а уже потом наполнять ее смыслами», — отмечает Игорь Бухаров.

Леонид Ральянов, руководитель туристского информационного «Центра приема гостей Тульской области», говорит, что «Челябинск — пример того, что не стоит верить мифам».

«Я понимаю, что все мы о соседях узнаем в основном из СМИ, когда там случается что-то громкое и плохое. Вот и я ехал в Челябинск, зная только про „суровость“ и плохую экологию. Очень впечатлен вашей набережной, для меня тем более актуально, что в Туле тоже недавно волевым решением областных властей прошла масштабная реконструкция набережной. Именно вот такие проекты, вроде бы не первостепенные, и позволяют привлекать в регион гостей», — считает участник конкурса «Мастера гостеприимства».

Сегодня завершающий конкурсный день. Вечером состоится церемония закрытия полуфинала «Мастеров гостеприимства», где объявят имена победителей.