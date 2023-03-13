Жители Челябинской области отдают за кредиты до 60% своих зарплат

РИА Новости представило рейтинг закредитованности населения

Челябинская область заняла 30-е место в стране по уровню закредитованности населения. Такое место регион получил в рейтинге, подготовленном по заказу РИА Новости.

В исследовании отмечается, что, согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем задолженности по кредитам населения перед банками за 12 месяцев (по состоянию на 1 февраля 2023 года) вырос на 9% — до 27,6 триллиона рублей.

Причем задолженность населения по розничным кредитам выросла во всех 85 проанализированных регионах России. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 31,2 тысячи рублей — до 361 тысячи рублей.

При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла больше, чем задолженность (на 13%). Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к заработной плате, в текущем рейтинге даже немного снизилась и составила 54% против 55,6% в рейтинге 2022 года.

Челябинская область по уровню закредитованности заняла 30-е место в стране.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года составило 58,9%.

Объем задолженности перед банками в среднем на одного южноуральца достиг 307,3 тысячи рублей.Задолженность на одного жителя Челябинской области за год выросла на 19,1 тысячи рублей.

В числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа и юга России: Ингушетия (12,2% к зарплате), Дагестан (24,3%) и Чечня (24,4%), Республика Крым (25,7%) и Севастополь (29,4%).

Значительный уровень закредитованности наблюдается в Калмыкии (108,8% к зарплате), Туве (98,6%) и в Тюменской области (83,3%).

А самая высокая задолженность — на севере. Здесь лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 675 тысяч рублей на человека. За ним идут Ханты-Мансийский автономный округ (639 тыс. рублей), Якутия (608 тыс. рублей), Московская и Магаданская области (по 540 тыс. рублей).

Самый низкий абсолютный уровень задолженности населения перед банками отмечается в южных российских регионах. Например, в Ингушетии он составляет 42 тысячи рублей на одного экономически активного жителя, в Чечне — 86 тыс. рублей, а в Дагестане — 90 тысяч.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2023 году темпы розничного кредитования замедлятся, однако по-прежнему могут опережать динамику зарплат.