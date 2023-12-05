Челябинский волонтер попросил расширить действие страховых полисов на зону СВО

Сегодня людям отказывают в выплатах по несчастным случаям на территориях боевых действий

Губернатор Челябинской области поручил Минсоцу Челябинской области изучить вопрос о необходимости поправок в законы, которые позволят волонтерам и добровольцам получать страховые выплаты по несчастным случаям, произошедшим в зоне СВО.

На горячую линию с губернатором обратился один из волонтеров, которому страховая компания отказала в выплате. Мужчина ездит в зону боевых действий в частном порядке. Между тем южноуральцы, которые направляются на территорию, где идет СВО, в профессиональную командировку: строители, медики, педагоги — могут рассчитывать на компенсацию в случае гибели или увечья.

«Если есть пробелы в законодательстве, давайте обратимся к Федеральному собранию, в Госдуму, к нашим депутатам. Прошу Минсоц Челябинской области изучить эту проблему», — попросил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер дал поручение синхронизировать льготы для ветеранов СВО по посещению объектов культуры и спорта.