Россияне смогут бесплатно получить второе высшее творческое образование

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

Россияне, имеющие высшее образование, смогут бесплатно получить второе и последующее в области искусств. Соответствующие изменения в закон «Об образовании» внес президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего образования в области искусств»,— говорится в документе.

Определить перечень вузов и специальностей, на которые можно будет поступить бесплатно, поручено правительству Российской Федерации.