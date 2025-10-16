Челябинцы активно покупают в интернете запчасти, одежду, растения и телевизоры

Онлайн-продажи стабильно растут

Рынок онлайн-торговли в целом по Уральскому федеральному округу и конкретно в Челябинской области демонстрирует уверенный рост. Увеличение объема электронной коммерции превышает 40%. По активности продавцов Урал входит в топ-3. За год количество новых селлеров выросло на 60%. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали на конференции «По делу», которую провела в Екатеринбурге онлайн-площадка «Авито».

Эксперты отмечают, что 62% малого и среднего бизнеса в России торгуют через онлайн-платформу, при этом 81% продавцов — представители регионов. В УрФО активно развивается профессиональный сегмент — сейчас около 30 тысяч предпринимателей. Многие не только продают товары, но и оказывают услуги — например, по установке техники, ремонту или автосервису.

«Крупный бизнес больше находится в вертикалях „Авто“ и „Недвижимость“. Именно в „Товарах“ есть категории, где действительно крупного бизнеса достаточно много. Это, например, запчасти, мебель, стройка. В остальных категориях, например фешен, бизнес помельче. Фишка „Авито“ — это уникальность ассортимента. Продаются различные товары. Мы помогаем малым и микропредпринимателям начинать и развивать свой бизнес», — сказал управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито» Иван Гуз.

Лидером продаж в Челябинске в сентябре 2025 года стали автозапчасти. На них пришлось 12%. В топ-5 вошли женская одежда (7%), одежда для девочек (6%), стройматериалы (5,5%) и одежда для мальчиков (5%). Далее идут мужская одежда (4%), шины, диски и колеса (3%), мобильные телефоны и женская обувь (по 2%), аксессуары и комнатные растения (по 1,3% от всех продаж).

Примечательно, что онлайн-покупатели активно приобретают даже специализированные товары, включая материалы для шумоизоляции и ветровлагозащиты.

«Люди не видят товар вживую, но контент может это исправить. Например, если хорошо отфотографировали товар, понятно, что он качественный. Но можно приехать на склад, посмотреть вживую. Менеджеры дают консультации. У нас высокий темп жизни, не у всех много времени. Удобно покупать онлайн»,— рассказал ведущий специалист отдела маркетинга компании по продаже стройматериалов Андрей Воронов.

Важную роль в развитии онлайн-торговли играет искусственный интеллект. Он ускоряет процесс выбора товаров и упрощает взаимодействие между продавцами и покупателями.

В Челябинской области сейчас особенно выделяется интерес ко всему, что связано с озеленением и благоустройством.

«Сегменты садовых растений, букетов и товаров для сада набирают обороты, что говорит о растущем внимании жителей к оформлению участков и жилых пространств. Также заметен рост интереса к декоративным растениям и „зеленым“ нишам — они переходят из „хобби“ в более серьезные покупки», — сообщили нам в «Авито».

По сравнению с сентябрем 2024 года спрос на садовые растения в первый осенний месяц 2025-го увеличился в 9,5 раза, на букеты — почти в 5,8 раза, комнатные растения — в 4,7 раза.

В Челябинске за январь — сентябрь 2025 года несколько категорий показали значительный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Покупать телевизоры, проекторы, усилители и ресиверы (это раздел «Электроника») стали чаще в 2,8 раза. В категории товаров для красоты и здоровья в 2,5 раза выросли продажи средств для волос и товаров для ухода и гигиены. Среди товаров для хобби значительный рост показали предметы для охоты и рыбалки (в 2,2 раза), коллекционные монеты (+85%) и книги (+77%). В категории товаров для детей увеличились продажи мебели и колясок (+70%), велосипедов (+65%) и игрушек (+62%). В «Авито» отмечают тренд на велоспорт: продажи шоссейных велосипедов выросли на 64%. Значительный прирост показали также игры, приставки и программы (в 2,1 раза), компактные фотоаппараты (+92%) и mp3-плееры (+91%).

Доля новых товаров на платформе составляет 58%. В трех категориях показатель самый высокий: 91% в стройке, 74% в мебели, 60% в запчастях.

«Мы видим, что рост онлайн-торговли в Уральском федеральном округе составляет более 40%. Уральский бизнес имеет достаточно большую представленность. Мы видим огромную активность у ребят, потому что они продают и запчасти, и товары lifestyle. Они представлены во всех наших категориях. При этом, что нам нравится, они позволяют покупателям получать качественный сервис»,— прокомментировал директор департамента продаж «Авито Товары» Алексей Ли.

Он также отметил, что в Челябинской области востребованы запчасти и детские товары, в том числе коляски. С этими предложениями, а еще с мебелью на заказ и смартфонами можно быстро найти покупателей, если предприниматель начнет продажи в интернете.

Оборот онлайн-торговли в России в 2025 году может достигнуть 13,8 триллиона рублей, увеличившись на 39%. В 2026-м ожидается 16,8 триллиона. Однако наметился тренд на снижение прироста. В 2023 году объем увеличился на 49% после 38% в 2022-м, в 2024-м — на 39%. В текущем году прирост ожидается на уровне 24%, а в 2026-м может составить 21%.

Вместе с этим эксперты отмечают снижение числа активных продавцов на маркетплейсах. Их количество в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2024-го снизилось на 12%. Среди причин — рост затрат и высокая конкуренция. При этом основной доход получают крупные игроки. В таких условиях альтернативные маркетплейсам площадки дают продавцам больше возможностей.