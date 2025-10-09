В Челябинской области спрос на новые автомобили вырос почти на 80%

Это связано с предстоящим повышением утилизационного сбора

На Южном Урале спрос на покупку машин в третьем квартале 2025 года возрос на 79%. Больше всего горожане интересовались марками Solaris, «Москвич», Jetour, HAVAL и LADA, сообщает сайт Bfm74.

Аналитики «Авито Авто» зафиксировали, что в третьем квартале 2025-го больше всего снизилась цена на автомобиль Chery Tiggo 9 — на 11,9%. В пятерку также вошли Chery Tiggo 4 (−11,2%), HAVAL M6 (−8,8%), HAVAL Jolion (−5,9%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (−5%).

Самыми востребованными у южноуральцев по итогам июля — сентября стали машины марок Solaris, «Москвич», Jetour, HAVAL и LADA. Среди моделей наибольшим спросом пользовались LADA Iskra Cross, Zeekr 001, LADA Largus Cross, Solaris KRX и HAVAL M6.

Оживление на авторынке связано с обсуждением предстоящего с 1 ноября повышения утилизационного сбора. Это подстегивает спрос на новые машины.

«Сейчас действительно увеличился трансфер в автосалонах. Люди пошли. Все побаиваются нового утильсбора. И кто может, тот решил приобрести машину до того, как этот „счастливый“ день настанет. Возрастут цены на авто. Продажи все равно будут, хотя сначала люди будут шокированы. Потом мы привыкаем и покупаем», — рассказал президент Ассоциации автомобильных дилеров Челябинской области Александр Рулевский сайту Bfm74.

Минпромторг выступил с инициативой по изменению методики расчета утилизационного сбора. Согласно предложению, ставка будет определяться не только объемом двигателя и возрастом транспортного средства, но и его мощностью. Льготные тарифы планируется сохранить исключительно для физических лиц, ввозящих иномарки мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования. Для всех остальных категорий автовладельцев ставки могут быть увеличены на 25—50%.

По последним данным, инициативу Минпромторга раскритиковала Федеральная таможенная служба. Ведомство не может применять новые правила, поскольку отсутствует единый нормативный документ, который регулирует расчет сбора.