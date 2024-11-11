Челябинцам рассказали, как уберечь свои деньги в день распродаж 11.11

Эксперты по финграмотности видят риски в больших скидках

Упоминания о Всемирном дне шопинга, который отмечают сегодня, 11 ноября, стали активно распространяться еще в начале осени. Среди обещаний продавцов — скидки до 90%, бесплатная доставка и плюсом бонусы, которыми можно позднее оплатить покупки. Эксперты предостерегают челябинцев от риска остаться без копейки, а в худшем случае — стать обладателем дорогих кредитов со ставкой более 50% годовых. Комментарии специалистов по финансовой грамотности — в материале ИА «Первое областное».

«Всемирный день шопинга — это очередная уловка маркетологов. Мы за две недели видим, как магазины, маркетплейсы агрессивно напоминают нам об этом. Везде видим и слышим: „Черная пятница“, „11.11“, „Зеленый день“ и другое. Основной постулат финансово грамотного человека особенно в эти дни — подумай, а потом купи», — говорит преподаватель челябинского регионального центра финансовой грамотности Надежда Калмыкова.

В период распродаж надо помнить самую распространенную маркетинговую уловку — перечеркивание цены. Чаще продавцы пользуются ей, предварительно намного завышая цену, а потом перечеркивая ее для получения ложной скидки. Покупатели же видят скидку 70% и больше, что, конечно, не может не заинтересовать.

«Важно в этот период подходить взвешенно к покупкам: если вы планируете приобрести крупную бытовую технику на распродаже, следите за ее ценой с августа-сентября. Делайте каждые две недели скриншот цены и, если в динамике она действительно поменяется в меньшую сторону, то будет приятно получить скидку. Но на практике получается наоборот: к сезону распродаж цены выше», — поясняет она.

Если речь идет о покупке небольшой вещицы, которую можно приобрести без привлечения кредитных средств, но которую вы долго искали и хотели купить, — предмет интерьера, аксессуар к одежде, небольшой презент коллеге, то, конечно, можно купить. Ведь речь идет о штучной покупке и без внушительных потерь для бюджета.

«Что же касается спонтанных покупок в кредит, важно помнить, что перед покупкой всегда надо читать условия договора в части досрочного погашения, страхования, периода отказа от кредита и ставки и только после этого совершать покупки», — уточнила Надежда Калмыкова.

После повышения Центробанком ключевой ставки до 21% стоимость потребительских кредитов выросла до 25-30% годовых. В некоторых случаях кредиторы предлагают оформить заем под 50% годовых и более. Оформляя рассрочку платежей, нужно внимательно читать условия: к примеру, рассрочка может действовать только пять недель, после которых на остаток долга начислят процент по кредиту.

Многие используют кредитные карты для покупки товаров на маркетплейсах. В этом случае необходимо знать льготный период. Здесь важно сразу сопоставить платежный период с датой получения дохода. И если его сумма не покрывает долга по кредитной карте, то это «красный флаг», что стоит вообще отказаться от покупки. Не нужно в период распродаж забывать о регулярных расходах — продуктах питания, плате за ЖКХ, интернет и телефон, проезде в транспорте.

«Если вы хотите жить с неравенством „доходы > расходов“, то финансовая дисциплина — это первое, о чем нужно помнить. Тем более о ней стоит вспомнить во Всемирный день шопинга», — советуют финансовые тьюторы.

Будьте сильнее уловок маркетологов и подумайте дважды, а стоит ли решаться сегодня на затратную покупку, да еще и в кредит.

Ранее мы рассказывали, как безопасно совершать покупки в интернете. По данным сервиса SuperJob, только 10% челябинцев доверяют большим скидкам в сезон распродаж.