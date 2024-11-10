Как безопасно совершать покупки в интернете

Почта России напомнила правила онлайн-шоппинга в преддверии распродаж

Традиционно с 11 ноября в магазинах и на маркетплейсах стартуют распродажи. Многие ждут «черную пятницу», чтобы приобрести желаемую вещь с большой скидкой. Большинство россиян заказывает товары онлайн с доставкой по почте. И тут важно обратить внимание на многие детали, чтобы товар пришел вовремя и не разочаровал. Почта России напомнила, как безопасно совершать онлайн-покупки.

Для начала нужно убедиться в надежности онлайн-магазина. На сайте должны быть указаны физический и юридический адреса, номера телефонов, а также реквизиты компании. В поисковике следует обратить внимание на рейтинг организации.

Если товар приобретается у частного лица, то лучше избегать предоплаты. Попросите продавца отправить товар с наложенным платежом. На почте содержимое такой посылки можно проверить до оплаты.

«При выборе способа получения выбирайте отслеживаемую доставку — тогда продавец предоставит трек-номер посылки, и вы оперативно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение. В случае заказа в зарубежном интернет-магазине Почта России отвечает за доставку только с момента, когда в трекинге появляется отметка „Прибыло на территорию России“»,— уточнили в компании.

Оформляя заказ, важно внимательно проверить адрес доставки, чтобы посылка пришла в нужное отделение, а при получении не возникло проблем.

Кроме того, часто проверенные интернет-площадки предлагают услугу" Легкий возврат". Она позволяет вернуть неподошедший товар быстро и бесплатно. На наличие этой услуги также следует обращать внимание, иначе вернуть неподошедший товар может быть проблематично.