Только 10% челябинцев считают скидки реальными в сезон распродаж

В «Черную пятницу» выгода от покупки может достигать 90%

Только 10% челябинцев считают скидки реальными в сезон ноябрьских распродаж. Тем не менее, число покупателей в «Черную пятницу» и день шопинга «11.11» растет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Каждый десятый россиянин планирует совершить покупки в „Черную пятницу“. Средний бюджет на шопинг — более 20 тысяч рублей, что на 17% больше, чем год назад», — говорится в исследовании.

Только каждый десятый потенциальный покупатель в сезон распродаж полагает, что скидки в «Черную пятницу» — это скорее честное снижение первоначальных цен. При этом 3 из 4 уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман, 16% — затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин считают большую ноябрьскую распродажу нечестной: 77% против 70% соответственно. Респонденты 35–45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

71% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей сообщали о таком намерении чаще (13%).

В «Черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (23%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 14% — обувь. 8% планируют потратиться на гаджеты, 6% — товары для дома. По 5% будут покупать мебель и товары для детей, 3% — косметику. По сравнению с 2023 годом приобретать одежду и обувь будут чаще, а гаджеты и бытовую технику реже.