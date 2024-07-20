Челябинцам предлагают купить шахматы за 1,6 миллиона рублей

Тренер рассказывает, как выбрать набор для популярной игры и нужны ли дорогостоящие варианты

20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник появился в 1966 году по инициативе Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Она была основана в 1924 году, 100 лет назад. В Челябинске много поклонников шахмат, а фигуры для игры можно купить даже за 1,6 миллиона рублей, выяснило ИА «Первое областное». Но надо ли тратить такую сумму? О том, как выбрать шахматный набор, поговорили с тренером.

На сайте «Авито» мы нашли объявление о продаже шахмат «Неаполь» за 1 миллион 599 тысяч рублей. Продает их не челябинская компания, но могут доставить товар в наш город. Почему так дорого? Фигуры сделаны из бивня мамонта, кольца на постаментах — из серебра, а сами постаменты — из самшита, ценной породы дерева. Интересно, такое богатство сказывается на игре в шахматы?





Почти вполовину дешевле — серебряные шахматы «Римлянe» от Оружейной фабрики Златоуста. Набор продают за 650 тысяч рублей. Фигуры выполнены в виде пexотинцев, кoпьeносцев, всaдников и консулов времен Римской империи. «Поле боя» же выполнено из яшмы и родонита, а украшено в стиле знаменитой златоустовской гравюры на металле. Вопрос о влиянии на игру тот же, что и выше.





И еще два примечательных объявления с «Авито» — коллекционные шахматы за 500 и 480 тысяч рублей. В первом случае — шахматы «Адмиральские» из бронзы и позолоченные на доске из яшмы. Второй вариант — «Рыцари» с фигурами из художественного литья, с покрытием гальванической медью и на доске из массива.









Вместо таких шахмат мастера советуют набор с большой доской и «стаунтоновскими» фигурами. Причем стоит он всего 5—6 тысяч рублей. Неплохим компромиссным вариантом могут стать «Гроссмейстерские шахматы». Лакированные фигуры из бука российского производства обойдутся в 2 тысячи рублей. Шахматы из дерева — это традиционный вариант, они качественные и имеют благородный вид. Тренеры рекомендуют именно их. Популярны фигуры из пластмассы с утяжелителем внутри. Они не самые долговечные.

«Есть наборы шахмат по 100 тысяч и более, сделанные из камня, слоновой кости и так далее. Вместо пешек на доске — римские воины, вместо ладей — колонны. Сообразить, кто есть кто, сложно даже опытному игроку, поэтому играть в них становится еще тяжелее. Такие шахматы нет смысла покупать, если вы не коллекционер и не хотите впечатлить соперников роскошью и декадансом в чистом виде», — рассказывает ИА «Первое областное» международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ Александр Гутенев.

При покупке шахмат тренер советует обращать внимание на размер доски и фигур, дизайн, материал. Размер зависит от цели. Если нужны шахматы в дорогу, то подойдут и небольшие варианты, например магнитные шахматы. Для игры в городе лучше выбрать шахматный набор, где длина доски составляет от 35 до 60 сантиметров. Для детей не стоит покупать маленькие шахматы: такие фигуры чаще падают, а в блиц ими играть намного сложнее.





В Челябинске, по словам Александра Гутенева, много поклонников игры в шахматы — от мала до велика. Регистрация на местные турниры обычно закрывается за одну-две недели, потому что мигом набираются 200 человек.

«Приходит много детей: даже если они ни разу не видели шахматы, начинают им нравиться на интуитивном уровне. Весьма заинтересованы в обучении взрослые: хотят обыграть своего друга в бане, начальника на работе, подготовиться к корпоративному турниру, дополнить жизнь новым интересным занятием. Популярность шахмат среди девушек здорово поднял сериал „Ход королевы“, многие захотели повторить путь главной героини. Звонят и пенсионеры: моему самому возрастному ученику — 91 год», — говорит тренер.

Родиной шахмат считается Индия. В пятом веке там появилась игра чатуранга. Затем она попала в Персию. Там-то и дали ей известное нам название. В персидском языке слова «шах» и «мат» означают «властитель умер». К 1000 году игра стала популярна в Европе и России. Считается, что шахматы развивают память, умственные способности, творческое и логическое мышление. Научиться этой игре, утверждают мастера, никогда не поздно.

«Шахматам, как и любви, все возрасты покорны. Начинать можно в любое время. Я часто привожу в пример усопшего Владимира Ефимовича Долганова, замечательного тренера из Кунашака. Шахматами всерьез он занялся, по-моему, на пятом десятке лет и успел воспитать целую плеяду сильных шахматистов, которые до сих пор играют. Возможно, во взрослом возрасте развить свои шахматные навыки чуть сложнее из-за недостатка времени и особенностей работы мозга, но вполне реально», — говорит Александр Гутенев.

Тем не менее, как отмечает тренер, начинать играть в раннем возрасте, в пять-шесть лет, гораздо лучше с точки зрения перспектив. Шахматы тренируют мозг, который к тому же работает быстро и гибко, а нейроны, которые по ходу жизни за ненадобностью отмирают, еще живы и их можно направить в «шахматное русло». При игре в шахматы работают сразу два полушария. Левое, отвечающее за логику, помогает игроку просчитывать ходы, а правое полушарие помогает моделировать возможные ситуации. Вместе с этим развивается способность концентрироваться, а проигрыши позволяют получать опыт.





Размышляя о развитии шахмат в Челябинске, Александр Гутенев говорит, что этому направлению не хватает финансирования. Турниров с призовым фондом крайне мало. Необходимо и проводить соревнования, и поддерживать команды, и организовывать шахматный всеобуч. Для введения шахмат в школьную программу не хватает квалифицированных кадров, «это пока еще штучный товар».

Добавим, что по случаю Дня шахмат спортивная школа № 9 по шахматам и шашкам проведет 20 июля на улице Гагарина, 16 чемпионат Челябинска по блицу среди мужчин и женщин. Библиотека № 9 на улице Петра Сумина 23 июля устроит мастер-класс «Шахматная стратегия для победы на доске». Тренер расскажет о тактике, комбинациях и методах их применения. 26 июля в детской библиотеке № 16 на проспекте Победы организуют турнир по шахматам и шашкам. Мероприятия без возрастных ограничений.

В городе проводятся и встречи шахматных клубов. Так, в библиотеке № 8 на улице Молодогвардейцев общаются представители «Четырех коней», в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина на улице Коммуны — «Дивана», а в библиотеке № 1 — «Эндшпиля».

Добавим, что поиграть в шахматы в Челябинске можно и на свежем воздухе. Доски установлены в парках Гагарина и «Металлург» (там же есть шахматный клуб), на набережной у школы бокса «Алмаз». Шахматная доска имелась и в Центральной детской библиотеке имени Горького.