Известный гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с миасскими школьниками

Спортсмен поделился с ребятами своим опытом и показал новые позиции

Накануне, 27 октября, Миасс Челябинской области посетил один из лучших мировых гроссмейстеров, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин. Он заглянул в шахматный клуб имени академика В.П. Макеева и сыграл несколько партий с воспитанниками клуба — ребятами в возрасте от 5 до 15 лет, передает пресс-служба регионального отделения Народного фронта.

С юными шахматистами Сергей Карякин сыграл 15 партий. Во время игры он показывал им новые позиции, а также делился своим опытом. Ребята остались в восторге от игры с чемпионом.

Сам гроссмейстер отметил, что подобные визиты в разные города дня него уже традиция.

«Хочется передать свой опыт, чтобы молодое поколение поняло: как здорово играть в шахматы и что каждый способен стать чемпионом!»— сказал Сергей Карякин.

Напомним, в возрасте 12 лет Сергей Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Затем последовала череда побед на различных турнирах. Например, Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам, чемпионом мира по блицу.