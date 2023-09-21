В Челябинске завершился этап Кубка России по шахматам, посвященный памяти гроссмейстера Александра Панченко. За победу в турнире боролись 67 шахматистов из 21 регионов, а также спортсмены из Казахстана и Кыргызстана. Победителем соревнований стал челябинский шахматист Ярослав Ремизов, сообщает региональный Минспорт.
По итогам турнира три шахматиста набрали 7,5 из 10 возможных очков. Воспитанник челябинской шахматной школы № 9 Ярослав Ремизов стал победителем «мемориала Александра Панченко», обойдя соперников по дополнительным показателям.
Второе место занял шахматист Тимур Сабиров из Ямало-Ненецкого Автономного округа. А бронзовую медаль завоевал опытный курганский гроссмейстер Алексей Безгодов. Кроме того, в рамках турнира состоялись состязания в дополнительных номинациях. Среди местных участников первое место занял челябинец Денис Даниленко, а житель Пермского края Николай Жиделев стал лучшим среди юношей.
Добавим, что ранее в челябинском Гранд-отеле «Видгоф» завершился этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» — 2023. В этом году за победу боролись 180 шахматистов из 24 регионов. Бронзовую медаль турнира также завоевал челябинский шахматист Ярослав Ремизов.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города