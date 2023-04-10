В Челябинске 14 и 15 апреля пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. На ней представят четыре тысячи вакансий со средней зарплатой в 75 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной ситуации на рынке труда, рассказал замначальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.
В эти два дня на ярмарке трудоустройства очно будут участвовать 50 предприятий, и еще 28 будут присутствовать онлайн. Для соискателей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и для участников СВО и их семей, организуют консультационные пункты. Юристы и психологи ответят на интересующие вопросы, помогут решить возникающие проблемы. Специалисты также помогут составить резюме.
На площадке также подготовят мероприятия для школьников, выпускников средне-специальных учебных заведений и вузов. Последним расскажут, как найти работу и правильно представить себя работодателю.
В рейтинге специальностей лидируют такие вакансии, как фрезеровщик, слесарь-ремонтник и другие востребованные на оборонных предприятиях должности. Спикер уточнил, что среди работодателей будут не только заводы ОПК, но и другие организации, чтобы работу смогли найти все.
«На заводах потребность в рабочих выросла в разы. И набор такого персонала в приоритете. Зарплата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выше. Мы настроены на то, что предприятия решат свои кадровые проблемы», — пояснил Александр Шегуров.
Ярмарка трудоустройства пройдет в два этапа. Первый — региональный — пройдет на двух площадках: на улице Степана Разина, 8, и улице Гагарина, 40. Они будут работать с 10:00 до 15:00. Предусмотрены офлайн- и онлайн-форматы.
Второй этап — федеральный. Он запланирован на 23 июня. На нем будут присутствовать работодатели со всей страны.
Промышленные предприятия Челябинской области уже не первый месяц говорят о «кадровом голоде». Заводы ищут токарей, фрезеровщиков, слесарей, инженеров-конструкторов и других сотрудников. При этом, например, в отрасли «тяжелое машиностроение» предлагают наиболее высокие зарплаты — в среднем 91 тыс. рублей.
Напомним, в Челябинской области с начала года фиксируется рекордно низкий уровень безработицы на фоне роста числа вакансий от промышленных групп. На 1 апреля количество зарегистрированных безработных в Челябинской области составило 13 тыс. человек, уровень безработицы сократился до 0,7%.
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