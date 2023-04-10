Челябинцам помогут найти работу на ярмарке трудоустройства

Соискатели смогут пообщаться с работодателями 14 и 15 апреля

«На заводах потребность в рабочих выросла в разы. И набор такого персонала в приоритете. Зарплата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выше. Мы настроены на то, что предприятия решат свои кадровые проблемы»,

— пояснил Александр Шегуров.