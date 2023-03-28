Сергей Шойгу проверил работу предприятий ОПК в Челябинской области

Как доложили министру обороны, до конца 2023 года производство ряда боеприпасов вырастет в 7—8 раз

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Глава военного ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа и проинспектировал производственные мощности предприятий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Сергея Шойгу интересовало производство, непосредственно задействованное для обеспечения нужд специальной военной операции: министр обороны проверил работу линий, выпускающих артиллерийские, танковые, минометные снаряды разных калибров и неуправляемые авиаракеты. Также генерал армии уделил внимание участкам контроля качества продукции.

Министр обороны выслушал доклады руководителей предприятий о сегодняшних показателях выполнения гособоронзаказа и разработке проектов по расширению производственных мощностей и повышению производительности труда. Реализация этих проектов уже позволила в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов, до конца 2023 года производство отдельных видов продукции вырастет в 7—8 раз, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.