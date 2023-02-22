Программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК важна для Челябинской области — Александр Гончаров

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, это практически бесплатное служебное жилье

Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным специальная программа льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса важна для Челябинской области, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Гончаров. По его словам, она простимулирует людей пойти работать на такие предприятия.

«Это практически дается бесплатное служебное жилье, чтобы человек мог работать, копить и потом купить квартиру. Это очень хороший шаг, серьезное подспорье. Возьмем, к примеру, Миасс. Туда нужно более тысячи человек на УралАЗ. Предлагают работу, хорошую зарплату — все устраивает. Но человеку после работы нужно куда-то пойти, где-то жить. Важнейший вопрос решается этой программой, которую озвучил президент», — прокомментировал Александр Гончаров.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Ставка в таких домах будет ниже рыночной. Строить арендное жилье глава государства поручил в первую очередь в промышленных городах.

В Челябинске начать строить первый такой дом планируют уже в этом году. Он появится рядом с парком имени Гагарина.