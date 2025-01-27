Челябинцам напомнили о сроках уплаты налогов

В регионе стартовала декларационная кампания

В Челябинской области стартовала декларационная кампания. Отчитаться о доходах в налоговую необходимо до 30 апреля 2025 года. Сам налог надо уплатить не позднее 15 июля 2025 года. Сколько вы должны налоговой, чем грозит неуплата и сколько налоговая может выплатить вам, читайте в материале ИА «Первое областное».

Кто должен подать декларацию о доходах за 2024 год?

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова рассказала, кто должен подать декларацию за 2024 год:

— Южноуральцы, получившие доходы от продажи имущества.

— Граждане, получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения от людей, не являющихся близкими родственниками. Договоры дарения с близкими родственниками налогом не облагаются.

— Челябинцы, получившие вознаграждение от лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами.

— Физлица, выигравшие в лотереях (не более 15 тысяч рублей) или получающие доходы от иностранных источников.

— Декларацию обязаны предоставить арендодатели, которые сдают недвижимость физлицам.

— О доходах также отчитываются ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Если вы являетесь самозанятым, то предоставлять декларацию в налоговую не нужно.

Также если вы продали недвижимость, например дачу, находящуюся в собственности более пяти лет, за сумму до одного миллиона рублей или иное имущество (к примеру, машину), которое было продано не дороже 250 тысяч рублей.

Новый порядок получения налоговых вычетов

В декларационной кампании 2025 года расширены возможности получения вычетов в упрощенном порядке. В данный момент такая возможность реализована только по социальным вычетам (расходы на медицинские, образовательные, фитнес-услуги, медицинское, пенсионное страхование и страхование жизни).

Отметим, что за 2024 год граждане смогут воспользоваться социальными налоговыми вычетами по НДФЛ в повышенном размере. Максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличен с 50 до 110 тысяч рублей.

Размер налогового вычета на обучение, медицинские услуги, лекарства, фитнес, страхование увеличен с 120 до 150 тысяч рублей.

С 2024 года налогоплательщики смогут получить вычет на обучение своего супруга (супруги) в размере до 150 тысяч рублей при условии, что обучение проходит в очной форме. Кроме того, вычет на расходы по оплате медицинских услуг и лекарств будет предоставляться для подопечных и детей (включая усыновленных), признанных недееспособными судом, независимо от их возраста.

Для использования упрощенного порядка необходимо подать заявление в организацию, оказавшую услугу, о предоставлении сведений в налоговую в электронном виде, подписать и направить через личный кабинет налогоплательщика. Туда также можно попасть через портал «Госуслуги».

Если вы успешно сдадите нормы ГТО в этом году и пройдете диспансеризацию, то сможете рассчитывать на компенсацию в размере 18 тысяч рублей за налоговый период.

За 2024 год южноуральцам вернется в виде налоговых вычетов 11 миллиардов рублей.

Какое наказание грозит за неуплату налогов?

Если вы не подали декларацию о доходе, полагается штраф в размере 5% от суммы налога. Если просрочка составляет больше 180 дней, штраф увеличится до 30%, а с 181-го дня будет рассчитываться уже как 10% от суммы налогов за каждый месяц просрочки.

За неуплату НДФЛ в срок начисляется пеня в размере 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.