Челябинскую технологию выявления рака кишечника распространят на 21 регион России

Партнеры будут активнее внедрять искусственный интеллект в медицине

Челябинская компания «ЭВА Лаб» (резидент фонда «Сколково» и регионального оператора IT-Park74) и московская «Платформа Третье мнение» (резидент «Сколково») подписали меморандум о намерениях. Он позволит распространить челябинскую технологию выявления рака кишечника на 21 регион России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Документ подписали на выставке «Иннопром-2024» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера руководитель отдела продаж и развития «Платформы Третье мнение» Андрей Поваренкин и директор по продукту «ЭВА Лаб» Евгений Алханов.

«Наши коллеги — „Платформа Третье мнение“ — одни из лидеров в цифровизации медицины и внедрении искусственного интеллекта. А так как мы стартап и используем искусственный интеллект в колоноскопии, для нас это соглашение — возможность масштабировать наш продукт на другие регионы, в которых коллеги из „Третьего мнения“ уже работают», — рассказал ИА «Первое областное» Евгений Алханов.





«Плюс есть возможность создавать, дорабатывать решения, делать совместные решения. Это все открытые возможности. Речь в первую очередь о коммерческом партнерстве, использовании обширной географии представленности решений „Платформы Третье мнение“. Это более 21 субъекта Российской Федерации по прямым контрактам. Предложим им решения „ЭВА Лаб“ и новые сценарии применения искусственного интеллекта, которые еще на сегодня не реализованы. Это открывает потенциал взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Андрей Поваренкин.

«Платформа Третье мнение» создала видеоаналитику для медицинских учреждений и сервисы для отделений лучевой диагностики. Евгений Алханов подчеркнул, что рынок ИИ в медицине узкий и он только начал развиваться. «Эндоскопическая видеоаналитика Лаб» разработала систему на основе технологий искусственного интеллекта для выявления рака кишечника Polyptron.Ai.





За три года компания совместно с Челябинским областным центром онкологии и ядерной медицины собрала собственную базу размеченных патологий и обучила нейронную сеть выявлять первые признаки рака кишечника. Система поддержки принятия врачебных решений включена в Единый реестр российских программ, в 2023 году стала лидером конкурса «Проф-ИТ» как лучшая региональная практика в цифровизации медицины, вошла в топ-100 сильных идей для нового времени Агентства стратегических инициатив.

На выставке «Иннопром-2023» компания «ЭВА Лаб» заключала соглашения со Свердловской и Челябинской областями по внедрению пилотного проекта по обнаружению рака кишечника искусственным интеллектом. Тестовый запуск системы состоялся в Челябинске, Долгодеревенском, Екатеринбурге, а также Москве. Использование системы Polyptron.Ai позволяет повысить выявляемость новообразований в толстом кишечнике до 94% и снизить смертность от колоректального рака за счет ранней диагностики.