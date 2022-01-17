В Челябинской области стартуют соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Состязания среди сельских команд юношей 2009—2010 годов рождения принимает Троицк

Сегодня, 17 января, в Троицке на льду физкультурно-оздоровительного комплекса «Юниор» стартуют областные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». В турнире, который пройдет с 17 по 19 января, разыграют звание сильнейших сельские команды юношей 2009—2010 годов рождения, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

В этой возрастной группе примут участие восемь команд муниципальных образований Челябинской области. Соревнования пройдут в два этапа. На первом из них команды разделены на две группы, где в играх по круговой системе будут определены участники финальной стадии турнира.

В первый игровой день, 17 января, на лед ФОК «Юниор» выйдут юные спортсмены из Усть-Катавского городского округа, Верхнеуральского, Чебаркульского и Троицкого муниципальных районов, чтобы выявить двух финалистов областного турнира. Во второй игровой день за две другие путевки в решающую стадию поборются хоккейные коллективы из Чебаркульского городского округа, Сосновского, Коркинского и Красноармейского районов.

Как и в прошлом году, организаторами турнира предусмотрены прямые трансляции игр в социальных сетях. В 2021 году за весь период проведения соревнований юных хоккеистов было проведено 16 онлайн-трансляций с охватом более 216 тысяч просмотров.

Финальные игры пройдут 19 января. Победитель турнира получит право представлять Челябинскую область на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», которые пройдут в период с 1 по 8 февраля в городах Салават и Ишимбай (Башкортостан).

Отметим, что хоккейные коллективы области ежегодно показывают хорошие результаты на всероссийских финалах. К примеру, в 2021 году хоккейная команда «Челябинские волчицы» стала бронзовым призером всероссийского турнира «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова среди команд девушек 2009—2011 годов рождения.