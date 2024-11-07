Челябинский «Завод роботов» на 80% закроет потребности промышленности России

До конца года предприятие освоит выпуск легких роботов с востребованной опцией сварки

Челябинский «Завод роботов» на 80% закроет потребности промышленности России. Об этом на РЭФ-2024 рассказал депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг.

Предприятие, открывшееся в феврале 2024 года, уже выпускает роботы-манипуляторы грузоподъемностью 120 и 60 килограммов, предназначенные для обслуживания станков и конвейеров. В дальнейшем им будет доступна опция облегченного программирования для паллетирования.

До конца года завод освоит производство шести- и 25-килограммовых роботов — эти более легкие модели займутся еще и сваркой. По словам Валерия Гартунга, это самая массовая операция, которая требует роботизации. На втором месте — покраска.

«Фактически процентов на 80 потребности российской промышленности вот эти четыре вида роботов закрывают. В дальнейших планах увеличение грузоподъемности роботов до 300—500 килограммов, а затем — до 3 тонн», — сказал Валерий Гартунг.

Напомним, в 2024 году «Завод роботов» произведет 600 роботов, в 2025-м планирует выйти на мощность до тысячи штук в год. Роботы-манипуляторы являются высокотехнологичными продуктами, создаваемыми в рамках концепции технологической независимости Российской Федерации.

Отметим, одного из произведенных на Южном Урале роботов — 120-килограммового — представили на Русском экономическом форуме — 2024.

Также в рамках РЭФ состоялась презентация Атласа российской робототехники.