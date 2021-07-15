Челябинский завод «Прибор» продает имущество

Покупателя ищут для двух корпусов и земельного участка

Принадлежащие АО «Завод „Прибор“» (входит в концерн «Электроприбор») производственный и механосборочный корпуса, земельные участки и находящиеся на них объекты выставлены на продажу. Два аукциона проводятся на электронной торговой площадке «Росэлторг». Все предлагаемое к продаже находится в Челябинске на Комсомольском проспекте, 29 — там же, где и сам завод.

Производственный корпус № 2 площадью 15 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,4 тыс. кв. м продают за 140 млн рублей. Кроме того, покупателю достанется все, что находится на этой территории, — трансформаторные подстанции, насосы, грузовые площадки, кондиционеры. Заявки принимают до 22 июля. Аукцион запланирован на 26 июля. Механосборочный корпус площадью 8 тыс. кв. м и земельный участок площадью 2,7 тыс. кв. м предлагают купить за 110 млн рублей. Там же находятся дорога, инженерные сети, автостоянка. Заявки по этому аукциону принимают до 30 июля. Торги намечены на 3 августа. Отметим, что оба аукциона будут идти на повышение. Корпуса продаются пустыми, там нет оборудования.

Продажа имущества связана с желанием руководства завода избавиться от непрофильных активов и погасить долги по налогам, накопившиеся в период с 2014 по 2017 годы. Об этом ИА «Первое областное» рассказал генеральный директор АО «Завод „Прибор“» Артем Санников.

«Через аккредитованную Минпромторгом РФ „Единую электронную торговую площадку“ мы продаем непрофильные активы — незадействованные в производстве площади. Их надо отапливать, содержать, охранять. На это нужны большие средства. Вырученные с продажи имущества деньги направим на погашение долгов по налогам, чтобы не набегали пени и проценты. На производстве продажа корпусов и земельных участков не скажется. Мы не сокращаемся. У нас даже есть дополнительные площади для расширения производства. Рассматриваем варианты расширения видов продукции. Работников тоже не сокращаем, а набираем, нам нужны сотрудники», — рассказал Артем Санников.

Финансовые проблемы у завода «Прибор» начались после того, как компания «Метран», арендовавшая большую часть площадей на Комсомольском проспекте, перешла в собственность американской корпорации Emerson, а после этого переехала на Новоградский тракт. «Прибор» за несколько лет накопил долгов на сумму 451 млн рублей. В 2019 году предприятие заключило с инспекцией Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска, подавшей банкротный иск, два мировых соглашения. По одному сумма долга снизилась до 436 млн рублей. В апреле 2021 года суд прекратил банкротное дело в отношении завода. Выплатить долг предприятие должно в ближайшие три года. Однако, по словам Артем Санникова, они надеются решить проблемы раньше.

Завод «Прибор» занимается разработкой и производством приборов контроля давления для ракетно-космической техники и Военно-морского флота, современных средств автоматизации для промышленности. У предприятия есть своя испытательная база. Завод создан в 1951 году. С 2017-го предприятие входит в состав АО «Концерн ЦНИИ „Электроприбор“» с головным офисом в Санкт-Петербурге.