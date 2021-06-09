Челябинская компания начнет производить аккумуляторы для автономной работы заводов

Опыт «Приводной техники» представили на всероссийской конференции специалистов в области энергетики

Компания «Приводная техника» на всероссийской конференции для специалистов в сфере энергетики в Челябинске представила результаты исследования эффективности системы накопления энергии для буровых установок, работающих от дизельных генераторов. На базе этой разработки можно создавать автономные источники электроэнергии для промышленных предприятий, населенных пунктов, обособленных частных домов.

Система накопления энергии, которую «Приводная техника» испытывала на буровой станции Кондинского месторождения, — первая в России и четвертая в мире. В ней используется мощный литий-ионный аккумулятор и суперконденсатор. Проверку проводили на удаленной территории в Ханты-Мансийском автономном округе, потому что именно в таких местах есть потребность в энергонезависимости. Дизельное топливо туда часто доставляют только вертолетами, и цены для потребителей оказываются заоблачными. На примере ХМАО особенно хорошо заметен экономический эффект разработки.

Как рассказал начальник отдела перспективного развития НТЦ «Приводная техника» Всеволод Остроухов, система накопления на буровой установке нужна для того, чтобы запасать энергию во время неполной загрузки. Когда нагрузка становится пиковой, для бурения начинают использовать запасы аккумулятора. Таким образом оборудование перестает зависеть от неравномерности потребления. Кроме того, во время испытаний был доказан прямой экономический эффект — для работы использовали на 5% меньше дизельного топлива. Время непрерывной работы генераторов сократилось на 20%.

«Результаты исследования находятся между нашими оптимистичным и пессимистичным прогнозом. Данное техническое решение окупится для предприятий в течение менее чем четырех лет. Это для рынка приемлемо», — отметил Всеволод Остроухов.

Системы накопления энергии «Приводной техники» можно использовать в электроснабжении изолированных и удаленных районов страны. Разработки челябинской компании позволяют создавать аккумуляторы мощностью до 1 МВт-час. Этой энергии хватит для автономной жизни небольшого поселка в течение суток. Также с помощью этих промышленных «батарей» можно питать энергией электротранспорт и зарядные станции, ТРК и бизнес-центры. Системы можно использовать совместно с «зелеными» источниками энергии — солнечными, ветряными и гидроустановками.

Однако главными потребителями систем накопления энергии пока станут объекты традиционной и альтернативной энергетики, а также нефтегазовые и буровые компании, испытывающие проблемы с электроснабжением на отдаленных территориях. Если же буровая работает от дизель-генераторных установок, накопители облегчат работу дизелей и позволят уменьшить их количество, снизив расходы на эксплуатацию и топливо.

По словам Всеволода Остроухова, после испытания на Кондинском месторождении систему накопления энергии вернули на предприятие для модернизации. «Приводная техника» сейчас принимает предложения от предприятий для проведения промышленных испытаний. С учетом того, что разработка месторождений в России смещается на все более отдаленные территории, производители планируют увеличивать емкости накопителей до 400—500 КВт-час. Это поможет повышать эффективность работы в условиях холодных зим.

Всероссийская конференция «Промышленные системы накопления и хранения электроэнергии» прошла в Челябинске 9 июня. В приветственном слове вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук подчеркнул, что в регионе действуют два крупных игрока на рынке производства накопителей электроэнергии — «Приводная техника» и «Урал-элемент».

«На Южном Урале есть все предпосылки, чтобы стать центром компетенций Российской Федерации и выйти на международный рынок. У нас действуют два серьезных игрока — компания „Приводная техника“ и акционерное общество „Урал-элемент“, это чуть более закрытая организация, но она обладает действующим производством литий-ионных аккумуляторных ячеек. Кроме того, в регионе мы готовы предоставить несколько инвестиционных площадок для расширения этих компетенций», — заявил Егор Ковальчук.

«Приводная техника» в этом году стала лауреатом первой степени международного конкурса инновационных разработок, помогающих развитию топливно-энергетической и добывающей отраслей. Жюри высоко оценило опыт внедрения системы накопления энергии на Кондинском месторождении. Официальное награждение победителей конкурса состоится в начале октября на десятом Петербургском международном газовом форуме.