Челябинский застройщик получил первый транш по займу ДОМ.РФ

Средства направят на возведение школы и детсада в поселке Белый Хутор

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ, 100% акций у правительства Челябинской области) получила первый транш в рамках инфраструктурного займа, одобренного ДОМ.РФ на сумму 1,4 млрд рублей.

Открытие кредитной линии позволит застройщику приступить к строительству новой школы и детского сада в загородном поселке Белый Хутор Сосновского района, где наблюдается дефицит мест в образовательных организациях. В настоящее время родители вынуждены возить детей в школы и детсады Челябинска, что создает дополнительный трафик в час пик. Необходимость открытия новых образовательных организаций в этой территории губернатор Алексей Текслер обсуждал с главой Сосновского района во время своей рабочей поездки.

В 2021 году ЮУ КЖСИ подало заявку в правительство РФ на получение инфраструктурных облигаций, которая получила одобрение на федеральном уровне. ДОМ.РФ направит застройщику 1,4 млрд рублей на строительство в поселке Белый Хутор школы на 1100 учащихся, детского сада на 278 мест и инженерных коммуникаций, а также проведение благоустройства и озеленение. Кредит компании предоставит ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации» под 3,5% годовых на 15 лет. Сдача объектов планируется в третьем квартале 2023 года.

Застройщик уже выполнил подготовку земельного участка за счет собственных средств. Строительная площадка огорожена бетонным забором, вырыт котлован, выровнен рельеф местности и проведена пробная забивка свай.

«Мы первыми опробовали на себе механизм финансирования строительства через инфраструктурный заем и готовимся к реализации проекта. Это рабочий инструмент, позволяющий получить доступные кредитные средства на комплексное развитие участков застройки. Сегодня в Белом Хуторе вместе с возведением нового жилья ведется строительство социальной инфраструктуры. Поступившие денежные средства позволят перейти к активной фазе работ. Наша задача — сдать школу и детский сад в третьем квартале 2023 года», — сообщил генеральный директор ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко.

В 2021 году в России одобрено девять проектов для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций в шести субъектах. Сумма займов составила 14,4 млрд рублей. Благодаря дополнительному финансированию инфраструктурных проектов застройщики планируют ввести около 1,8 млн кв. м жилья, в результате чего более 36 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия.