Челябинский Торговый центр станет общественно-выставочным пространством

Здание реконструируют, чтобы сделать его новой точкой притяжения

Торговый центр, «парящий» железобетонный купол на четырех опорах без единой колонны внутри, перешел в собственность Челябинской области. Таким образом исполнено поручение президента РФ Владимира Путина о передаче социально значимых объектов ЧЭМК региону. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Торговый центр был открыт в далеком 1975 году. Аналогов подобному техническому решению не существовало. Здание, которое и сейчас остается одним из символов Челябинска, реконструируют.

«В ближайшее время в соответствии с законодательством будут перезаключены договоры со всеми арендаторами. Параллельно будет запущен процесс разработки проекта по перепрофилированию объекта в общественно-выставочное пространство. Последовательно будем заниматься реализацией всего комплекса необходимых мероприятий, благодаря чему это уникальное с архитектурной и исторической точки зрения здание станет еще одной точкой притяжения для всех челябинцев и гостей города», — рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Общая площадь здания — более 30 тысяч квадратных метров. Со временем, когда стало появляться много торговых комплексов, ТЦ потерял былую популярность и у арендаторов, и у покупателей.

Ранее в собственность Челябинской области перешел бассейн «Электрометаллург» на улице Российской. Об этом на прямой линии с жителями региона говорил губернатор Алексей Текслер. Он также сообщил, что в 2025 году здание отремонтируют и спортивный объект возобновит свою работу.

Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Путин поддержал просьбу главы региона о передаче важных социальных объектов с баланса ЧЭМК.