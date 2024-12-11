Челябинский бассейн «Электрометаллург» перейдет в государственную собственность

Ремонт в здании сделают в следующем году

Сегодня, 11 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился с жителями регионального центра хорошей новостью — бассейн «Электрометаллург» на улице Российской перейдет в государственную собственность.

«Передача объекта в собственность государства завершится уже в декабре. Я три года бился с прежним руководством завода, чтобы бассейн был отремонтирован. Три года он как бы находился на ремонте, но никакие работы там не велись. В следующем году проведем там капитальный ремонт», — сообщил Алексей Текслер.

А в Магнитогорске началось строительство 50-метрового бассейна.