Фонд развития промышленности России одобрил заем Челябинскому кузнечно-прессовому заводу (ЧКПЗ) на 949 млн рублей, сообщает пресс-служба ФРП. Предприятие запустит в серию производство кассетных подшипников для железнодорожных вагонов и грузового автотранспорта. Детали будут на 99% изготавливать из отечественных комплектующих. Это позволит обеспечить независимость производства от импорта. Пока 100% подшипников производятся с участием иностранных компаний.
Завод планирует ежегодно выпускать до 75 тыс. подшипников для железнодорожных вагонов и до 400 тыс. подшипников для грузового автотранспорта, тракторов и комбайнов.
«У нас целиком встала эта отрасль. Сегодня дефицит подшипников. Вагоны не ремонтируются. Все три предприятия, которые принадлежали в том числе зарубежным собственникам, приостановили работу. Только одно из них запустится в ближайшее время», — ранее комментировал ИА «Первое областное» директор ЧКПЗ Андрей Гартунг.
В нынешних экономических условиях импорт подшипников затруднен, цены на них сильно выросли. Запуск производства при ЧКПЗ позволит решить эти проблемы. Открыть предприятие планируется в 2023 году. В общей сложности в проект вложат 1,3 млрд рублей.
Нынешний год для Челябинского кузнечного-прессового завода (ЧКПЗ) — юбилейный. 1 июля предприятие отметило 80-летие. Корреспонденты Первого областного информагентства побывали на предприятии и узнали о планах по увеличению объемов производства продукции для автомобильного и железнодорожного транспорта.
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