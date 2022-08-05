Челябинский кузнечно‑прессовый завод получил почти 1 млрд рублей на запуск нового производства

Предприятие начнет производить российские аналоги импортных подшипников

«У нас целиком встала эта отрасль. Сегодня дефицит подшипников. Вагоны не ремонтируются. Все три предприятия, которые принадлежали в том числе зарубежным собственникам, приостановили работу. Только одно из них запустится в ближайшее время»,